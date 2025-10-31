櫻井翔さん（43）の、自身初の書籍『櫻井翔の建築を巡る旅。【現代建築編】』が、31日発表の「オリコン週間BOOKランキング」で、2位にランクインしました。

書籍は櫻井さんが、ライフスタイルマガジン『Casa BRUTUS』で、15年続けてきた連載をまとめもので、週間売り上げ1.4万部で、2位となりました。

2010年に始まった連載「櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。」を原点に、安藤忠雄さん、SANAAさん、伊東豊雄さん、藤森照信さんなど、現代日本を代表する建築を中心に再構成され、建築を実際に訪れた際に感じた現地での発見や、これまで150か所以上を巡ってきた櫻井さんの独自の視点が詰まった一冊となっています。

そして1位に輝いたのは、作家デビュー25周年を迎えた伊坂幸太郎さんの最新長編ミステリー『さよならジャバウォック』です。週間売り上げ1.6万部で1位を獲得しました。

伊坂さんは公式サイトで、「『いったい何が起きているのか？どうなっているの？』と思いながら、最後には想像しなかったところに着地する。僕が書きたい小説はずっとそうで、それが僕なりのミステリーだと思っています。デビュー25年目にまだこういう小説を完成させられて達成感があります！！ この結末は誰にも言わないで！」とコメントしています。

オリコン調べ（2025/11/3付）