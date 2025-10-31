世の中のギモンを調査する「ギモン調査班」。今回は「県内でも被害が増加！SNSを悪用した詐欺」についてです。



「ロマンス詐欺」は被害額10億7966万円

ことし1月から9月、県内で確認された「SNS型投資ロマンス詐欺」の被害額は10億7966万円。

「ロマンス詐欺」急増

こちらは県警が確認しているオレオレ詐欺などを含む「特殊詐欺」と「ロマンス詐欺」の被害額のグラフ。



「ロマンス詐欺」が急激に増えていて、被害件数は少ない分、1件あたりの被害額が大きくなる傾向があります。





70代男性が信じた「リンダ」 長い期間かけ信じ込ませる

なぜこのような詐欺被害が発生してしまうのでしょうか。専門家に取材しました。

(日本大学・危機管理学部 木村敦教授)

「多くの場合、誰でも騙されると思ったほうがいい」



詐欺などの被害者心理に詳しい木村教授。



「オレオレ詐欺」など特殊詐欺と比べ、「SNS型投資ロマンス詐欺」はターゲットとの“信頼関係を築くこと”に時間と手間をかける点に特徴があるといいます。



(日本大学・危機管理学部 木村敦教授)

「最初は本当に投資セミナーの話であったり、お互いの趣味の話をしたり、そういった形で数週間や数ヶ月単位で信頼関係を獲得していきます。時間をかけて十分な信頼関係が構築されてしまうので、（被害者は）詐欺であることに気づきにくくなってしまう」



去年、県内で発生したロマンス詐欺。70代の男性が銀行を訪れ、こう話したといいます。



「投資の利益の受け取りには財務省への証拠金の支払いが必要だと言われた。財務省の口座番号を教えてほしい」



警察によると男性はFXの投資アプリで「リンダ」という女性を名乗る人物と知り合い連絡先を交換しました。その後、長期間メッセージを交わした後、「リンダ」は投資の話を持ちかけてきたということです。



銀行職員の対応で被害を未然に防ぐことができました。

70代女性が1億7135万円の被害に

一方、県内に住む70代の女性は2025年にSNS型投資詐欺にあい、被害額は1億7135万円に上りました。県内で確認されたロマンス詐欺としては過去最大の被害額です。



被害にあった70代女性はインターネットで暗号資産について調べていました。女性は海外の投資会社のサイトを見つけ口座を開設。

暗号資産の購入費用として11回に渡って、合計4685万円を振り込みました。



その後、女性が現金を引き出そうとすると「返金を受けるには信用を確認するために入金が必要」などと言われ、1億2450万円をさらに振り込みました。結果的に女性は合計1億7135万円をだまし取られたといいます。

“サンクコスト効果”で「損切り」できない状況に

木村教授によるとSNS型投資ロマンス詐欺の被害額が大きくなることには人間の“心理現象”にも理由があるといいます。



(日本大学・危機管理学部 木村敦教授)

「心理学でサンクコスト効果という現象がございます。相手との親密な関係を築くためにお金も時間も費やしてきたので何とかしてその関係をキープしたい。これまでの損失を切り捨てることができなくて言われるがままに追加でお金を支払ってしまうということもあるかもしれません」



これまでに信頼関係を築いたと思えば思うほどその関係を維持したい気持ちが働き、被害が拡大することがあるということです。

TeNYアナの「偽アカ」に注意

では、どう対応すればいいのか。



木村教授によると「詐欺の入り口に接触しないこと」。



だまされてみないと詐欺だったということは分かりませんので、インターネット上の危険なサイトやSNSでの投資話などには接触しないことが大切です。



さらに、いまSNSでの「なりすまし」「偽アカウント」も問題になっていて、TeNYのアナウンサーの偽アカウントも確認されています。



左側が西辻アナウンサーの実際のアカウント、一方、右側は偽物のアカウントです。

プロフィールや写真など、本物のアカウントと似せてつくられています。



TeNYのアナウンサーが投資などを勧誘する発信はしませんので、届いた際にはURLなどを開かないよう注意してください。



また県警はSNSで知り合った人から投資の話を持ちかけられた場合にはまず警察に相談してほしいと呼び掛けています。