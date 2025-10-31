＜旦那が若い女性と＞「最愛の人ができた」と言われ離婚したけれど虚しい。50代目前、どう生きれば？
旦那さんから「他に愛する人ができた」と言われたら、誰しも戸惑ってしまうものでしょう。でも心が家族にないのであれば、一緒に生活を続けられないかもしれません。ママスタコミュニティのあるママも、旦那さんから突然の報告を受けて離婚したそうです。こんな投稿がありました。
『「最愛の人ができた」と言われました。すぐ相手にされなくなると言っても、あの人のためなら全て手放して構わないと。そのときは私も怒りに任せて「全部置いて出て行け！ 二度と子どもの前に現れるな！」なんて言ってしまった。旦那は「愛を貫く自由をくれてありがとう」と、なんの未練もなく着の身着のままで出て行った。家もあって生活に困らないけれど、50歳手前でまさか突然、旦那が若い女に入れ上げてこんな簡単に裏切られるとは思っていなかったから、なんか虚しくなってきた』
同じような状況の人も……
『つい最近、友達も似たようなことを旦那に言われたと言っていたわ。夢中になって頭の中がお花畑なんだろうね。友達は旦那のことなんて微塵も好きではないけれど、離婚してやらないと言っていた。今離婚を受け入れたら負けだと思うから、と。旦那が老いて病気でもした頃に捨ててやるつもりだって』
投稿者さんは旦那さんと離婚をしていますが、同じような状況でも離婚を選択しない人もいるようです。もし離婚をしたら、旦那さんはその人と再婚をして幸せな家庭を築いていくかもしれません。それが許せないという気持ちがあるようですね。今後旦那さんが病気になったり、何かピンチになったりしたタイミングで離婚を切り出すという声も。それほど旦那さんへの恨みが強いということでしょう。
離婚してよかったのでは？
無理に夫婦関係を続けるのはきつい
『そんな人と残りの人生を過ごすのは無駄だから、早いうちに切り替えて正解だよ。縛りつけて夫婦関係を続けても余計燃え上がるし、「お前のせいで結ばれない可哀想な俺たち」と恨まれて、相手と比べられながら暮らすだけだからね。無駄無駄』
『無理に婚姻関係を続けるのは時間の無駄遣い』
旦那さんの気持ちが他の女性に向いている以上、旦那さんと一緒に生活するのは精神的にも辛いのではないでしょうか。旦那さんと離婚をしなければ、旦那さんと相手の気持ちはもっと高まるかもしれません。それに旦那さんは投稿者さんとその相手とを比べることもあるでしょうから、ますます投稿者さんが嫌な思いをするだけですよね。いずれ離婚をすることになるなら、早めに離婚をした方が時間を無駄にせず済むのではないでしょうか。
あなたは自由になれる
『旦那の介護をしなくていいのだから、ラッキーと思えばいい。今の時代、50代で旦那が病気をすることもあるし、いろいろ考えたら旦那はいない方が楽だよ』
『家もお金も困らないし、旦那の世話もない。義実家のしがらみも介護もない』
『家もお金も生活も困らないなら、旦那はいなくてもいい。私も離婚したけれど、今が一番幸せ。自由って最高だよ』
旦那さんと離婚をしたことで、投稿者さんは自由を手に入れたのではないでしょうか。旦那さんに合わせて食事を作ることもありませんし、もし旦那さんが病気になっても看病する必要もありません。将来的には介護の問題もありますが、それも投稿者さんには関係なくなります。義実家との付き合いもなくなるのですから、とても身軽になったと考えることもできますね。
これからの人生を楽しんで！
『お金にも困っていないなら、若い女に走って「愛を貫く自由」なんて勘違い発言をする旦那と過ごすより、ずっと楽しい日々になると思うよ。好きなことをして過ごそう！』
幸いなことに、投稿者さんは住む家にもお金にも困っていない状況です。旦那さんとは離婚となってしまい、今は虚しさや寂しさがあるのでしょうが、他の女性に気持ちがいってしまった旦那さんを思うよりも、これからの「自分の人生を楽しむ」ことを考えていきたいですね。例えば習い事をしたり、新たな趣味を見つけたりするのもよさそうです。新しい人生が始まったと思って、ここから一歩を踏み出していきませんか？