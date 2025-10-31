5Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÂ³¤¡Ö¤â¤Ã¤È¡ª¤â¤Ã¤È¡ªÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡×Æ£ËÜÇî»ËÁ°´ÆÆÄ¡¢¥Ð¥¹¥±B2Ê¡²¬¸ø¼°Àï¤Ç¥¨¡¼¥ë¡ÚB¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡ËÊ¡²¬¡½¿À¸Í¡Ê31Æü¡¢Ê¡²¬¡¦¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥×¥íÌîµå¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆ£ËÜÇî»ËÁ°´ÆÆÄ¤¬ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍè¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Á°Æü30Æü¤ËÆ±¤¸¤¯Ê¡²¬¤òËÜµò¤È¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£2022¡Á23Ç¯¤Ë»Ø´ø¤·¤¿Æ£ËÜÁ°´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÁ°¡¢¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¸½ÃÏ¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁ´5ÀïÃæ¡Ë1»î¹ç°Ê³°¤Ï1ÅÀº¹¥²¡¼¥à¤Ç¡¢ºå¿À¤â¤¹¤´¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Ê¡²¬¤ÈÊ¼¸Ë¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐ·è¡£Æ£ËÜÁ°´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌîµå¤â¥Ð¥¹¥±¤âÀï¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÆ±¤¸¤À¤È»×¤¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤³¤ÎÊ¡²¬¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¡ª¤â¤Ã¤È¡ªÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢´ÆÆÄºßÇ¤Ãæ¤Î22Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬·Ç¤²¤¿¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö¤â¤Ã¤È¡ª¤â¤Ã¤È¡ª¤â¤Ã¤È¡ª¡×¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæ¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËT¥·¥ã¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¹ë²÷¤Ê¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç´ÑµÒÀÊ¤ËÅê¤²Æþ¤ì¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡11·î1Æü¤ÎB2Ê¡²¬¡½¿À¸ÍÀï¤â¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÁêËÐ¤ÎÌÄ¸Í¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´Ø¶×²¤½§¡Ë¤¬Íè¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¡£