¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥é¥°¥Ó¡¼¤Î2015Ç¯WÇÕ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂç²ñÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤Ë¾¡Íø¤·¤¿»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»³ÅÄ¾Ï¿Î¤¬31Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤ÎÆüËÜ¡½Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤òÁ°¤Ë»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Öº£¤Î¡ÊÂåÉ½¤Î¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ï¶¯¹ë¡£¡Ø¾¡¤Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È¶âÀ±¤ÎºÆ¸½¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡´ÑÀï¥Ä¥¢¡¼¤Î¥²¥¹¥È¤ÇË¬¤ì¤¿¡£¡Ö10Ç¯Á°¤Ïº£¤ß¤¿¤¤¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È°ìÂÎ´¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿ÂôÌÚ·É²ð»á¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¡£¡ÖÀ¤³¦°ì¡¢¥¹¥¯¥é¥à¤¬¶¯¤¤¤Î¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡£¤½¤³¤ÇÁê¼ê¤Ë¤º¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤¡Ê»î¹ç¤Î¡ËÆþ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£