“相方”齊藤京子の可愛いと思うところ聞かれたヒコロヒー「10日もらっていいですか？」

タレントのヒコロヒー（36歳）が、10月30日に公開された、連続ドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」公式SNSの動画に出演。齊藤京子の可愛いと思うところについて質問され、「（回答に）10日もらっていいですか？」と答えた。



ドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」の第4話に、インタビュアー役として出演したヒコロヒーが番組のインタビューに対応。新川優愛について「優愛ちゃん、ちょくちょく会うんですけれど、会うときにガッツリ喋る系の番組が多い。柔らかい方なのでいろいろ合間でも喋れて嬉しかったです」と話す。



また、バラエティ番組「キョコロヒー」などで共演している“相方”的存在の齊藤京子の可愛いと思うところについて質問が出ると、ヒコロヒーは「京子の可愛いところですか？……京子の可愛いところ、んー、ちょっと10日間もらっていいですか？ 10日いただけたら答えを出します」と答えた。