精神的苦痛を与えた夫と離婚成立。散財癖から養育費の不安が残り…＜支配の家からの脱出 9＞【本当にあった読者のはなし Vol.118】
■ついに離婚が成立。それを聞いたときの心境は…
面会交流を経て、離婚裁判は静かに進んでいきました。
夫とは直接会うことはありませんでしたが、書面のやり取りだけでも心が削られるような日々でした。
そして、ある日弁護士から連絡が入りました。
「審判が下りました。離婚が成立です」
弁護士からその内容を聞いたとき、私はただ静かに頷きました。
電話を切ると、胸の奥がすうっと軽くなる感覚がありました。
ようやく終わったのだと、深く息を吐きました。
悲しみというより、ようやく「ここから生き直せる」と思えたのです。
■同時に生まれた、養育費への不安
でも同時に、小さな不安が心の奥でざわついていました。
――この養育費、本当に続くのだろうか。
夫は、結婚していた頃、毎月スマホゲームに10万円以上も課金していました。
さらに、休日はパチスロ通い。「俺の楽しみなんだから」と言って、生活費を削ってでも続けていた人です。
そんな夫が、きちんと養育費を払い続けるだろうか。手元に届くそのお金が、次の月も本当にあるのか。
そう考えると、安心しきれませんでした。
(ウーマンエキサイト編集部)
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。
(ウーマンエキサイト編集部)