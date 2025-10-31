ドル円のピボットは１５４．０２円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（21:40現在）
ドル円
現値153.99 高値154.41 安値153.65
155.14 ハイブレイク
154.78 抵抗2
154.38 抵抗1
154.02 ピボット
153.62 支持1
153.26 支持2
152.86 ローブレイク
ユーロ円
現値177.96 高値178.56 安値177.84
179.12 ハイブレイク
178.84 抵抗2
178.40 抵抗1
178.12 ピボット
177.68 支持1
177.40 支持2
176.96 ローブレイク
ポンド円
現値201.92 高値202.92 安値201.87
203.65 ハイブレイク
203.29 抵抗2
202.60 抵抗1
202.24 ピボット
201.55 支持1
201.19 支持2
200.50 ローブレイク
