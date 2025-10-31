１２月上旬の放送をもって終了することが発表されたフジテレビ系バラエティー番組「酒のツマミになる話」（金曜・後９時５８分）が３１日放送され、ＭＣの「千鳥」大悟が年内終了を告知した。

この日の番組冒頭で女性ナレーターが「酒のツマミになる話は、年内をもって放送を終了することが決まりました。これまでご覧いただき誠にありがとうございます。千鳥のお二人をはじめ、番組に出演してくださった皆様に感謝いたします」とのテロップを読み上げた。

さらに大悟がパーカ姿でＶＴＲ出演。

「ノブとも話し合った結果、酒のツマミになる話、やめまーす」と報告。「やめるんですが、何本かもう収録してますんで、その時に出ていただいたゲスト、芸人は一生懸命、面白い話をしてくれてます。なので、それは今まで通りお楽しみ下さい。今日も当然。はい、それでは面白くなければテレビじゃない。フジテレビ、ありがとうございました」と笑顔で続けた。

放送に先駆け、この日、同番組の公式サイトが更新され、年内での終了を正式発表しまた２４日の差し替えについて説明し、ＭＣのお笑いコンビ「千鳥」ら出演者に「多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪していた。

公式サイトでは「『酒のツマミになる話』終了のお知らせ」と題した文章をアップ。「平素よりフジテレビをご視聴いただき、誠にありがとうございます」と書き出し、１０月２４日放送予定だった『酒のツマミになる話』において、再生・改革の取り組みを進めている弊社の状況を鑑み、内容を差し替えて放送いたしました。その過程において、社内における連携に不十分な点があったことから、放送直前での変更となりました」とまずは２４日の差し替えについて説明した。

続けて「放送を楽しみにしてくださっていた視聴者の皆様、ならびに、千鳥のお二人をはじめ出演者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「放送後、千鳥のお二人より降板のお申し出があり、社内で協議した結果、年内をもって番組を終了することとなりました」と伝え、「番組を楽しんでくださっている視聴者の皆様や、番組にご協力いただいている皆様に、心よりお詫び申し上げます。千鳥のお二人に感謝を申し上げると共に、視聴者の皆様には最終回まで放送をご覧いただければ幸いです」とつづられた。

同番組は「人志松本の酒のツマミになる話」として２０２１年４月にスタート。ダウンタウンの松本人志（６２）をＭＣとしていたが、松本は「週刊文春」が報じた内容をめぐり２４年１月に活動休止を発表。松本の“後継”に、同番組ではおなじみの「千鳥」の大悟が抜てきされ、約１年半にわたってＭＣを任されていた。

同番組を巡っては今月２４日、番組の内容を急きょ差し替え、過去の番組が再放送されたばかり。関係者によると、放送直前に局幹部らが番組上の演出などを問題視したという。

１７日に予告されていた当初の内容は「ハロウィーンパーティー開催」として、ゲストが仮装してトークするもの。「初のブランド品は何がオススメ？」などのテーマでトークし、大悟は１１月１日に復帰予定の松本を意識したとみられる金髪＆筋肉隆々な白Ｔシャツ姿のコスプレで登場していた。