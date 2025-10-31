ＪＲ東海は３１日、山梨県内のリニア中央新幹線の実験線で、新型試験車両「Ｍ１０」を報道関係者に公開した。

短時間の移動に対応した背もたれが倒れない座席などが特徴。リニアは一部区間で着工できず開業時期は見通せない状況だが、車両の開発は着々と進んでいる。

公開されたのは５年ぶりの新車両で、リニア開業時に使う想定のもの。最高時速５００キロで品川―名古屋間を最速４０分で結ぶ計画のため、リクライニング機能をなくすなど座席の軽量化を図った。前後のスペースを広くとり、スーツケースなどを足元に置きやすくした。

リニア中央新幹線はトンネルが多く、車窓からの景色をあまり楽しめないため、天井にプロジェクターで速度や場所などの運行情報を表示し、青空の映像なども流している。

リニアの山梨実験線では１９９７年に試験車両の走行が始まり、今年９月末までに走行距離は累計５３４万キロに達した。ＪＲ東海山梨実験センターの古賀俊作所長は「営業運転に必要な技術はほぼ完成している」と話す。

それでも、トンネル工事による水資源など環境への影響を懸念する声があり、静岡工区での着工は見通せていない。さらにＪＲ東海は１０月２９日、品川―名古屋間の総工事費が約４兆円増の１１兆円に膨らむとの見通しも発表した。巨額の資金調達が重い課題となる。