東京ディズニーランドのスペシャルイベントシリーズ『ディズニー・パルパルーザ』の第5弾として、『ミニーのファンダーランド』を来年1月14日から3月2日まで開催することが30日、オリエンタルランドから発表されました。

今回のイベントでは、2024年1月以来2度目となるミニーマウスが主役に。“ミニーマウスが夢に描いたポップでキュートな世界”を舞台に、パークでは、大きなリボンのモニュメントやドット柄の装飾が施されるということです。

イベントでは、パレードルートおよびキャッスル・フォアコートで、パレード『ミニー＠ファンダーランド』がスタートします。ハートのアクセサリーやドット柄で彩られた衣装を身にまとったミニーマウスと仲間たちが、大きなリボンが特徴的なフロートに乗って登場。ディズニーの仲間たちが、思わず体が動いてしまうようなポップでエネルギッシュな音楽にのせた手拍子や掛け声で、ゲストと一緒にパレードを盛り上げるということです。

さらに、今回は新たに『ファンダーナイト』も開催。夜のシンデレラ城で、音楽にのせてリボンやハートなどが映し出されるプロジェクションマッピングが行われるほか、辺りをピンク色に照らすデコレーションなどで、昼だけでなく、夜もミニーの世界に染まったパークを楽しむことができるということです。

今回の発表にSNS上では、「ミニーちゃんのパルパルが帰ってくる」「ミニパルきたー！！」「世界観がかわいすぎる」といった喜びの声が寄せられています。

『ディズニー・パルパルーザ』とは、“パル”は『仲間』、“パルーザ”は『みんなで盛り上がるパーティー』という意味から組み合わせた言葉で、『仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる』がコンセプトのスペシャルイベントシリーズです。

これまで、第1弾『ミニーのファンダーランド』、第2弾『ドナルドのクワッキー・ダックシティ』、第3弾『ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド』、第4弾『ドナルドのクワッキー・ダック！ダック！ダックシティ！』が開催されてきました。