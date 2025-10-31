171が、スピードスターレコーズからのメジャーデビューと、12月3日にアルバム『HELLO!』をリリースすることを発表。あわせて、新たなアーティスト写真も公開された。

本情報は、本日10月31日に行われたYouTubeライブにて発表されたもの。メジャーデビューアルバムとなる本作には、最新EP『refrain』のリード曲「足音」や、地元関西への想いを込めた「快速急行」などの既発曲に加え、ライブハウスへの愛着が詰まった「グレモンハンドル」、ソフト99のラジオCMに起用されている「My First Car」など、新曲8曲を含む全12曲を収録。先行配信として、「グレモンハンドル」が11月12日にリリース予定となっている。

また、あわせてApple MusicとSpotifyでの事前登録キャンペーンもスタート。キャンペーンページからの事前登録で、オリジナルスマホ待受が入手できる。

アートワークは、これまでの活動通りメンバー自身で制作を進め、ジャケット写真にはバンド名の由来ともなっている国道171号の街並みが切り取られている。ブックレットにも1ページずつこだわりが詰め込まれているとのことだ。

さらに、12月から開催される対バン＆ワンマンツアーのタイトルが『171 メジャーデビューツアー“HELLO!”』であることも発表。本ツアーの会場では、ニューアルバムとオリジナルグッズ“『HELLO!』ミニチュアCDキーホルダー”がセットになった会場限定のスペシャルセットも販売される。

加えて、東京＆大阪にてインストアイベントを開催。東京は12月8日にタワーレコード新宿店、大阪は12月13日にタワーレコード梅田NU茶屋町店にて、アコースティック編成でのミニライブ、そして初のジャケットサイン会が行われる。

（文＝リアルサウンド編集部）