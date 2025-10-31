FANTASTICSの中島颯太が、ジュエリーブランド『QUESERA』のディレクターを務めていることを発表。また、ブランド1周年を記念したポップアップを東京 中目黒にて11月7日から9日の3日間限定で開催する。

2024年より始動した同ブランドは、日常に少しの前向きさと輝きをもたらす存在でありたいという想いから誕生し、ブランド名は、スペイン語のケ・セラ・セラの言葉から由来。中島が座右の銘としてもかかげている“なるようになるさ”というポジティブなマインドをテーマに掲げ、自分らしい人生を楽しむ姿勢や、未来を信じる心を、ジュエリーを通して表現している。

ブランド立ち上げ当初、あえてディレクターを公表せずにスタートしたが、11月15日に1周年を迎えることを機に今回、中島がディレクターを務めていたことを公表。アニバーサリーの特別な節目に“お祝い”の意味を込めて、初めてパールを使用した特別なアイテムを販売することも発表された。これまで販売してきた人気アイテムとあわせて展開される1周年限定アイテムには、中島が描き下ろした“ハート”と“Q”のロゴがあしらわれており、手に取りやすいデザインになっている。

また、中島がデザインを手掛けたノベルティが、ポップアップの会場ではイエロー、オンラインサイトではライトブルーの2色数量限定で配布される。

（文=リアルサウンド編集部）