シャイトープ、配信シングル「shape of wonder / エッセイ」リリース決定
シャイトープが、11月28日に配信限定シングル「shape of wonder / エッセイ」をリリースする。
■「shape of wonder」は10月31日開催の福岡公演で初披露
「shape of wonder」は、一見変わらないようでいて、気持ちが少しずつ移ろいでいく君をこれからもそっと愛し続けたいという、繊細で不安な心情のなかにも明るい未来を信じる愛のかたちを描いたラブソング。
それに対し「エッセイ」は、シンプルかつ鋭く3人の音をぶつけ合い、誰もが抱える心の葛藤を描いたロックチューンとなっている。
リリースの発表に合わせてジャケット写真も公開された。
また、「shape of wonder」は、10月31日に開催された全国ツアー『シャイトープ LIVE TOUR 2025 “WELCOME TO YOUR LIFE”』福岡公演で初披露。
来場したファンにいち早く届けられたが、歌詞を聴き入るファンに対して優しくも力強いサウンドで会場全体を包み込んだ。ツアーは12月14日まで各地にて開催される。
■リリース情報
2025.11.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE「shape of wonder / エッセイ」
■【画像】「shape of wonder / エッセイ」のジャケ写
