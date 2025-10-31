Image: オスカージャパン株式会社

「300種のゲームを内蔵した、5000mAhのモバイルバッテリー」。この一行に、新しいガジェットの姿が凝縮されています。

充電機能とゲーム機能、2つの顔を持つデバイス「モバイルBOY」は、「充電切れ」と「時間潰し」という現代人が抱える二つの課題に、同時に応えるために生まれました。スペックがこれほどコンセプトを体現している製品は、そう多くありません。

デジタル時代の休息を提案する「遊べる」機能

Image: オスカージャパン株式会社

「モバイルBOY」が提案するのは、通信環境から解放された純粋な娯楽です。本体には300種類ものレトロ風ゲームがプリインストールされていて、アプリを探したり、ダウンロードを待ったりする必要はありません。

すべて正規ライセンスを取得したオリジナル作品のため、安心して楽しめます。満充電の状態なら最大で約30時間も遊べる設計は、ポケットの中に小さなゲームセンターを持ち歩くような感覚です。

見た目からは想像できない本格的な「充電」性能

Image: オスカージャパン株式会社

その遊び心あふれる見た目とは裏腹に、モバイルバッテリーとしての性能は「大真面目」です。5000mAhの容量は、iPhoneなら約1回分のフル充電に相当。MagSafe対応のiPhoneには磁力で吸着し、最大15Wのワイヤレス充電が可能です。さらにUSB-Cポートは最大20Wの高出力に対応していて、急ぎの場面でも頼りになるんじゃないでしょうか。

所有欲を満たすデザインと実用的な「携帯性」

Image: オスカージャパン株式会社

ガジェットは日々のパートナーだからこそ、デザイン性も譲れないですよね。「モバイルBOY」はブラック、シルバー、ピンクという心弾む3色展開。ポケットに収まりやすいコンパクトな筐体は、持ち運びも苦になりません。

付属のケーブルは、本体と一体になるストラップとして機能するユニークな設計。細部にまで、使うことの楽しさが散りばめられています。

「モバイルBOY」は、日々遭遇する手持ち無沙汰な時間を、心休まる豊かなひとときへと変換する装置。スマートフォンを充電しながら、自分自身には娯楽をチャージする。そんな新しい時間の使い方を選択してみませんか。

レトロな見た目で懐かしさも誘発する「モバイルBOY」のさらなる魅力を、以下から探求してみてください。

Image: オスカージャパン株式会社

