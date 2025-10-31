　31日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の5万2480円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万2411.34円に対しては68.66円高。出来高は3913枚となっている。

　TOPIX先物期近は3333ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.17ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52480　　　　　 +10　　　　3913
日経225mini 　　　　　　 52480　　　　　 +10　　　 80281
TOPIX先物 　　　　　　　　3333　　　　　　-1　　　　5187
JPX日経400先物　　　　　 30135　　　　　 -20　　　　 270
グロース指数先物　　　　　 706　　　　　　-2　　　　 298
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース