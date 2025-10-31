日経225先物：31日22時＝10円高、5万2480円
31日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の5万2480円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万2411.34円に対しては68.66円高。出来高は3913枚となっている。
TOPIX先物期近は3333ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.17ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52480 +10 3913
日経225mini 52480 +10 80281
TOPIX先物 3333 -1 5187
JPX日経400先物 30135 -20 270
グロース指数先物 706 -2 298
東証REIT指数先物 売買不成立
