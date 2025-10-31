3台の赤いマシンがホームストレートで横並び一線。レースのハイライトとなった息を呑むような大迫力3ワイドのバトルに、スタジオも熱狂した。

【映像】3ワイドでサンドイッチ！超接近の瞬間

3時間レースとして行われたスーパーGT第7戦決勝。レースは51周目、GT500クラスはアンダーカットに成功し、7番手に浮上したTGR TEAM ENEOS ROOKIE（#14 ENEOS X PRIME GR Supra）を、NISMO（#23 MOTUL AUTECH Z）とNISMO NDDP（#3 Niterra MOTUL Z）が猛追。ホームストレートで3台が横一線に並ぶ大接近戦を展開した。

実況のサッシャ氏も「3ワイドだ！」と叫ぶ中、同レースを振り返った『笑って学べる!超GTぱーてぃ』で解説を務めた脇阪寿一氏は「うわうわうわ！ これどうすんの！？ サンドイッチやん！」と興奮。14号車のENEOSは、インに3号車Niterra、アウトに23号車MOTULの間で、まさに“板挟み”の状態に。

この瞬間、ゲストとして登場していたARTA（#8 ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT）の佐藤蓮も「うわ、嫌だ…」と現役レーサーならではの本音を漏らした。両サイドからの強烈なプレッシャーに、14号車をドライブする大嶋和也は第1コーナーで早めのブレーキングを選択。7番手の座を3号車と23号車に明け渡す形となった。

その後も3号車と23号車は、NISMO同士とは思えぬ激しいバトルを展開。日立Astemoコーナー手前で勝負が決し、最終的に23号車が7番手を奪取した。

今大会、終始“バチバチ”に争っていた2台のバトルに、SNSでは「NISMO同士のやり合いww」「ニスモ同士、アツすぎた」とファンも大盛り上がりを見せていた。（ABEMA『笑って学べる!超GTぱーてぃ』／(C)GTアソシエイション）