¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¡¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡×¤Ò¤Ã¤µ¤²Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¡Ö³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ê30¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦Âæ¾ì¤ÎZepp¡¡DiverCity¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¸½ºß¤ÎÌ¾µÁ¤Ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¡¢4·î¤Ë¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é½é¤Î¥Ä¥¢¡¼¡£¡Ö³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È9ÅÔ»Ô9¸ø±é¤òÁö¤êÈ´¤±¤¿Ëü´¶¤Î»×¤¤¤ò¶«¤Ó¤Ë¾è¤»¤¿¡£
¡¡¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¹¥â¡¼¥¯¤¬¤¿¤«¤ì¤ëÃæ¡¢4¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤ÆÅÐ¾ì¡£¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡½On¡¡The¡¡Way¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡£BiSH¤¬µòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤Æþ¤ì¤¬¿¼¤¤¶õ´Ö¤À¡£´ÑµÒ¤È¤ï¤º¤«1¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤Ç¡Ö¤¤¤¯¤è¡Á¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁû¤²¤ë¤À¤í¡ª¡×¤ÈÆÀ°Õ¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¡¢ºÇ¸åÎó¤Þ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿´ÑµÒ¤â¹ç¤¤¤Î¼ê¤Ç¤³¤¿¤¨¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÇ®µ¤¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¤â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢»ä¤Ï¤³¤³¤Ç°é¤Ã¤¿¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡ÃæÈ×¤Ë¤ÏBiSH¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¥×¥í¥ß¥¹¥¶¥¹¥¿¡¼¡×¤âÇ®¾§¡£ËÜÍè¤Ï6¿Í¤Ç²Î¤¦¶Ê¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë²Î¾§¤·¤¿¡£¡Ö1¿Í¤Ç¤Ï³×Ì¿¤¬µ¯¤³¤»¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤Ð¶Ê¤¬´°À®¤¹¤ë¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡×¡£BiSH»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¼«¿È¤ÎºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯7·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤«¤é3¥«·î¤Ç¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÄê³ÛÄ°¤ÊüÂê¡Ë¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Î´ð½à¤È¤µ¤ì¤ë1²¯²ó¤òÆÍÇË¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤È¤â¤ËSNS¾å¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤â12²¯²ó¤òÄ¶¤¨¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë200¡×¤Ë¤â6½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¹ñÆâ³°¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈ¿¶Á¤Ë¡ÖÀµÄ¾¤Þ¤À¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¸À¸ì¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³×Ì¿¤À¤Ã¤¿¡×¤È±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëºÝ¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¶Ê¤¬Î®¤ì¤ÆÊ³¤¤Î©¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¼«Ê¬¤â¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡¢³¹Ãæ¤Ç¤³¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥¢¥¤¥ÊÀûÉ÷¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Âç¤ß¤½¤«¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡£¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¡ÖVenue101¡×¤Ê¤É¤¹¤Ç¤ËÆ±¶É¤Î²ÎÈÖÁÈ¤ËÂ¿¤¯½Ð±é¤·Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö12·î¤Ë¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËèÆü¤ò¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¼«¿È¤Î¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡×¤òÁ´Â®ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊµÈß·¡¡ÎÝ¡Ë