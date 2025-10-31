ÁûÁ³¡ªÆîÌîÂó¼Â¤¬¤¢¤ï¤äÂà¾ì¡Ä´í¸±¤Ê¡È¸åÊý¥¿¥Ã¥¯¥ë¡É¤ËÁê¼êÀä¶«¢ªÅ¨ÃÏ¤¬Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡Ö¥ì¥Ã¥É¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤¿¡×
¡Ú¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¡Û¥Ê¥ó¥È 3¡Ý5 ¥â¥Ê¥³¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î30Æü¡¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¡¦¥Ü¡¼¥¸¥ç¥ï¡¼¥ë¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û´í¸±¤Ê¡Ö¸åÊý¥¿¥Ã¥¯¥ë¡×¢ªÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°
¡¡¥â¥Ê¥³¤ÎMFÆîÌîÂó¼Â¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤¬¡¢¥Ê¥ó¥È¤ÎFW¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥¢¥Ö¥ê¡¼¥Ì¤ÎÂ¤ËÄ¾·â¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÇºÑ¤ó¤À¤¬¡¢°ìÈ¯Âà¾ì¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´Î¤òÎä¤ä¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö10·î30Æü¤Ë¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè10Àá¤Ç¡¢¥â¥Ê¥³¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥Ê¥ó¥È¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÆîÌî¤Ï1¡¼1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿27Ê¬¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢VAR¸¡¾Ú¤ÎËö¤ËÆÀÅÀ¤¬¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¡£¤ª¤è¤½4Ê¬´Ö¤ÎÃæÃÇ¤ò·Ð¤Æ¥×¥ì¡¼¤¬ºÆ³«¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÆîÌî¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤«¤é½Ð¤·¤¿½Ä¥Ñ¥¹¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÁÇÁá¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¥Ê¥ó¥È¤Î¥¢¥Ö¥ê¡¼¥Ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀª¤¤¤è¤¯¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¸åÊý¤«¤é±¦Â¤ò´¬¤¹þ¤à·Á¤Ë¡£¶¯À©Åª¤ËÂ¤Î³«µÓ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ö¥ê¡¼¥Ì¤Ï¡¢Àä¶«¤·¤Ê¤¬¤éÅÝ¤ì¡¢ÆâÂÜ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é²¿²óÅ¾¤â¤·¤ÆÌåÀä¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Î½Ö´Ö¤ËÆîÌî¤ÏÂÎ¢¤ò¸«¤»¤º¤Ë°ú¤Ã¹þ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ä¤ä¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÏÂ¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¡¢¥¢¥Ö¥ê¡¼¥Ì¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¡¢¼ç¿³¤ÏÆüËÜÂåÉ½MF¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤¬¡Ä
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«Âà¾ì¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤ä¤é¤«¤·¤¿¤Ê¡×¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤¿¡×¡Ö¥ì¥Ã¥É¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È´Î¤òÎä¤ä¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¡¼ºÆ³«¤ÎÁ°¤ËÆîÌî¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤Æ´é¤òÏÄ¤á¤Ê¤¬¤é²¿¤È¤«Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¢¥Ö¥ê¡¼¥Ì¤Ë¼Õºá¡£¹¬¤¤¤Ë¤â¥¢¥Ö¥ê¡¼¥Ì¤ÏÌµ»ö¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÆîÌî¤Ï¥é¥¤¥ó´Ö¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ²¿ÅÙ¤â¹¶·â¤ò³èÀ²½¤·¡¢55Ê¬¤Ë¤Ï3ÅÀÌÜ¤ò¥×¥ì¥¢¥·¥¹¥È¡£¥â¥Ê¥³¤Ï5¡¼3¤ÇÇÉ¼ê¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¡¢¥ê¡¼¥°¥¢¥ó2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¡Ë