◇MLBワールドシリーズ第6戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間11月1日、ロジャース・センター)

ブルージェイズは32年ぶりのワールドチャンピオンに王手。日本時間11月1日の第6戦で頂点を目指します。

まさにつながると止まらない強力な打線が健在。ポストシーズン16試合でチーム打率.284、得点数は3桁到達の100得点。シーズン中も30球団トップチーム打率.265を誇りましたが、ドジャース打線のポストシーズンチーム打率.236、64得点を大きく上回っています。

特にウラジーミル・ゲレロJr.選手が、チームの顔として打線をけん引。第4戦では大谷翔平選手からホームランを放つなど、打率.415、8本塁打、15打点を記録しています。

さらにアーニー・クレメント選手、アディソン・バーガー選手、ネーサン・ルークス選手らも打率3割を超えており、攻守の要である捕手のアレハンドロ・カーク選手は5本塁打をマーク。

ワールドシリーズでも“先発4本柱”で勝ち上がってきたドジャースから、5試合中4試合で5得点以上を奪い、3勝2敗と王手をかけました。

その強力打線が1得点に終わったのが第2戦。山本由伸投手に対して、3回に死球をきっかけに犠牲フライで1点を奪いましたが、4回以降は完全に封じられ、完投勝利を許しました。

ブルージェイズのシュナイダー監督は、「あんなに多くのイニングを投げたんだから、少し疲れているといいのに」と冗談を交えつつ、「彼は6〜7種類の球種を持っているように見え、試合が進むにつれてまるで別の投手に変身するかのようだよ」と冷静に分析。

山本投手と投げ合う予定のケビン・ガウスマン投手は、前回7回途中3失点の投球をみせており、「第2戦で山本があまりにも素晴らしかったので、ケビンの登板は少し見過ごされた感じがする。ケビンは7回まで、ほぼ互角のピッチングをしていた」と自信をのぞかせました。

ブルージェイズが勝って1993年以来、32年ぶり頂点となるのか。それともドジャースが山本投手が再びの快投で3勝3敗の第7戦へと持ち込むのでしょうか。