¥Ò¥«¥ë¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸Àë¸À¤Ç±ê¾å¤â¡Äà¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤±¤É¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤ÈáÈ¯É½¡Ö£±°Ì¡¡½÷Í·¤Ó¡×
¡¡£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤Î¥Ò¥«¥ë¤¬£³£±Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£à¤ä¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤Èá¤Èà¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤±¤É¤ä¤á¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤Èá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡Ö¤ä¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤ÇÅú¤¨¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¡£¡Ö°µÅÝÅª£±°Ì¡×¤È¤·¡Ö¤ª¼ò¡Ê²áÅÙ¤Ê°û¤ß²á¤®¡Ë¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Þ¤Ç»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤·Å¬ÅÙ¤Ë°û¤à¤«°û¤Þ¤Ê¤¤¤«¤¬ÍýÁÛÅª¡×¡¢¡Ö£²°Ì¡¡¤ªÃã¤È¤«¥¸¥å¡¼¥¹¡¡´ðËÜÅª¤Ë°û¤à¤â¤Î¤ò¿å¤ËÊÑ¤¨¤¿¡¡¤â¤¦²¿Ç¯¤âÂ³¤±¤Æ¤ë¤±¤É¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤¤¡×¡¢¡Ö£³°Ì¡¡¿Í¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¡¡¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¡¼«Ê¬¤È¼þ¤ê¤ÏÆ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¤ä¤á¤Æ¤«¤é¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È»ýÏÀ¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤±¤É¤ä¤á¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤âÆ±¤¸¤¯È¯É½¡£¡Ö£±°Ì¡¡½÷Í·¤Ó¡¡¤½¤â¤½¤â¿´¤Î±üÄì¤Ç¤Ï£±¥ß¥ê¤â¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö£²°Ì¡¡±ê¾å¡¡Ìµ°Õ¼±¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¡ÁÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤á¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö£³°Ì¡¡»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¡åºÎï»ö¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¡¤½¤·¤Æ²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤éÌ·½â¤·¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤«¤é¤½¤³¤«¤é±ê¾å¤Ë·Ò¤¬¤ë¡¡¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤Î¤Ç±ê¾å¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÈÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤¿·ë²Ì¡¢º£¤Î½ê¤Ï±ê¾å¤è¤ê¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤ë¡¡Á´¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¤·¤Ê¤¤À¸¤Êý¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ò¥«¥ë¤Ï¼«¿È¤ÎºÊ¤Ç¼Â¶È²È¤Î¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤È¡¢É×ÉØ¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¹ç°Õ¤Î¤â¤È¤ÇÇÛ¶ö¼Ô°Ê³°¤Î°ÛÀ¤È¤ÎÀ¸ò¾Ä¤äÎø°¦´Ø·¸¤òÇ§¤á¹ç¤¦·ëº§¤Î·Á¤Ç¤¢¤ëà¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸Àë¸Àá¤ò¹Ô¤¤¡¢±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤ä¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤ä¤á¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£