»³Èø»ÖºùÎ¤»á¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂÐ¥È¥é¥ó¥×àÕ»¤Ó¤¹¤®áÈãÈ½¤ËÆ±¾ð¤â¡Ä¡ÖÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¿äÁ¦¤È¤«¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¥À¥á¡©¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î»³Èø»ÖºùÎ¤»á¤¬£³£±Æü¡¢£Á£Â£Å£Í£Á¡¡£Ô£Ö¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ö£Á£â£å£í£á¡¡£Ð£ò£é£í£å¡×¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î³°¸ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÉô¤ÇÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï½¢Ç¤Ä¾¸å¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¤Î½é¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Ø¤Î¤ªÀ¤¼³°¸ò¤Ëíä°×¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂÐÊÆ½¾Â°¤Ï¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÂçÅýÎÎ¤Î²£¤Ç°¦¿Í¤ß¤¿¤¤¤ËÕ»¤ò¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤â¡Ö²áÅÙ¤Ë¤ªÀ¤¼³°¸ò¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¹ñ²ñ¤Î¿³µÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³Èø»á¤Ï°ìÏ¢¤Î³°¸ò¤Ç¹â»Ô»á¤Ï¡ÖÀ®²Ì¤Ï½Ð¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ØÕ»¤Ó¤Æ¤ë¡Ù¤È¤«¡Ø½÷¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë½÷ÀÊÎ»ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÈãÈ½¤Î¤·¤«¤¿¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÆÃ¤Ë½÷À¤À¤È¡ØÌÜÀþ¤¬¾åÌÜ»È¤¤¡Ù¤È¤«¡ØÉ½¾ð¤¬¾Ð¤¤²á¤®¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«Êý¼¡Âè¤Ç¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ã¤Æ¤É¤¦¤È¤Ç¤â¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î´¶³ÐÅª¤Ê¤È¤³¤í¤òÁ°¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¡¢¡ØÕ»¤Ó¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö³Î¤«¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¹¤®¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ªÀ¤¼¤Ï³°¸ò¤Î°ìÉô¤À¤±¤É¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¿äÁ¦¤È¤«¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¡Ö¤³¤ÎºÝ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ·Þ¹ç¤·¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¹ñ¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤òÆüËÜ¤ÏÂ³¤±¤ÆÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤³¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬¡¢Á°¸þ¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£