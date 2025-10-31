¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤ä¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ÎÁí¹ç±é½Ð¡¡Forbes JAPAN¤Î¸Ä¿ÍÉôÌç¾Þ¤Ç¼õ¾Þ
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤Ç±é½Ð¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ÇÁí¹ç±é½Ð¤òÌ³¤á¤¿Á°ÀîÆ·Èþ¤µ¤ó¤¬¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½÷À¤Î³èÌö¿ä¿Ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ØForbes JAPAN WOMEN AWARD 2025¡Ù¤Î¸Ä¿ÍÉôÌç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ØForbes JAPAN WOMEN AWARD 2025¡Ù
Forbes JAPAN¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î½÷À¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢2016Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡È¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¡É²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤ÎºÇÎÉ¤ÎÊýË¡¤ò¶¦Í¤·¡¢´ë¶È¤È½÷À¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤Ï½÷À¤Î³èÌö¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿´ë¶ÈŽ¥¸Ä¿Í¤¬É½¾´¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Á°Àî¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡Ø¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¾Þ¡Ù¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ä¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¹¬¤»¤ÈÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó ±é½ÐŽ¥¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ Á°ÀîÆ·Èþ¤µ¤ó
º£Ç¯¡¢¸Ä¿ÍÉôÌç¤Ç¡Ø¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¾Þ¡Ù¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Á°Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢½÷À¤¿¤Á¤ÎÌÜÀþ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢º£¤Î»þÂå¤òÉ³²ò(¤Ò¤â¤È)¤¤¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤Ç±é½Ð¤È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢º£Ç¯¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¤Ç¤ÏÁí¹ç±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶É¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÈÉ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤òµ¯ÅÀ¤Ëµ¼Ô¤ä¥²¥¹¥È¤ÈÏÃ¤¹Podcast¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖTalk Gender¡Á¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤½¤¦¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¤³¤È¡Á¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¡È¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÎ¢Â¦¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£