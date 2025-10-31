全部可愛いーーーッッ♡（喜）【ダイソー】使い捨てるのが惜しい「ミッフィーグッズ」って？

いま【DAISO（ダイソー）】には、おうち時間やピクニックが一気に華やぐ、ミッフィー柄の使い切りパーティーアイテムが勢ぞろい！ 実用性はもちろん、写真に撮りたくなる可愛さが加わったアイテムは必見です。今回は、気軽にミッフィーの世界感を楽しめる激かわグッズをご紹介します。

外でもおうちでもバッチリ映える「おそとでパーティーセット ナチュラル ミッフィー」

最初にご紹介するのは、ナチュラルな質感が可愛い「おそとでパーティーセット ナチュラル ミッフィー」。ミッフィーのお顔型ペーパープレートM・S（各3枚）・割り箸6膳・ピック10本・手提げバッグがセットになったアイテムです。少人数のピクニックやホームパーティーはもちろん、子どものおままごとにもぴったりです。

テーブルが一気に華やぐ「ペーパーナプキン」

ミッフィーの絵柄が愛らしい「ペーパーナプキン」は、開けた瞬間から心がときめくデザインが魅力。@ftn_picsレポーターHaruさんの「パケも中身も可愛いーッ！」という感想の通り、どこを取ってもキュートな一品です。40枚入りでたっぷり使えるのも嬉しいポイント。別売りのペーパープレートと合わせれば、テーブルコーディネートの完成度が一気にアップしそうです。

公園カフェにもぴったり◎「ドリンクセット オーソドックス ミッフィー」

「ドリンクセット オーソドックス ミッフィー」は、見ているだけで癒されるラインナップ。蓋つきストロングカップ・木製マドラー・テーブルペーパー（各4個）と、カップホルダーが1個入っています。付属のミッフィーシールをマドラーに貼ると一気に可愛さが倍増！ 秋のピクニックやベランダでのリラックスタイムにもぴったりです。

おうちパーティーを彩る「おうちでパーティーセット シンプル ミッフィー」

最後にご紹介するのは、おうちパーティーにぴったりな「おうちでパーティーセット シンプル ミッフィー」。ペーパープレート・割り箸・テーブルペーパー・カップ（各3個）と、ペーパーボックスが1つ入ったセットで、手書き風のミッフィーデザインが柔らかく、ナチュラルな雰囲気も魅力。誕生日やおもてなしシーンにも活躍する、万能なパーティーアイテムです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里