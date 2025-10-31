年内いっぱいでコールドスリープ（活動休止）に入る音楽ユニット・Perfumeのあ～ちゃんが10月19、23日に自身のインスタグラムを更新し、ハワイでのバカンスの様子を公開した。コールドスリープ前のラストライブとなった東京ドーム公演時の様子を伝えた9月24日以来の投稿となった。



【写真】キャミ、へそ出し、ナマ脚、日差し、フルーツ どこを見てもリゾート満喫

19日には「Hello Hawaii」とだけコメントして投稿。フルーツを手にリラックスした笑顔や、ナマ脚へそ出しでビーチを散歩、オープンカーを運転する姿などを披露した。かなり低目のバンジージャンプにも挑戦している。



「Another day Anoter MATCHA♡♡」とコメントした23日の投稿では、お団子ヘアにして、激レアな水着姿も披露。ホテルのプールでちゃぷちゃぷ楽しむ様子も掲載した。抹茶ドリンクもしっかりアピールしていた。



フォロワーは「あ～ちゃんの水着姿が無料で見れてレジ袋有料が意味わかりません！かわいいー！」「休暇楽しんでて良かった！」「リゾートしてますねーALOHAー」とゆっくりするあ～ちゃんの姿に癒された様子。うっすら浮かぶ筋肉に「腹筋かっこ良すぎるよあやちゃん」と賛辞を贈っていた。



（よろず～ニュース編集部）