イ・ジョンソク、TWS「Plot Twist」＆aespa「Whiplash」のダンス動画に反響「なにこの可愛さ」「もう一度見られて幸せ」
韓国の俳優イ・ジョンソクが9月28日に東京、9月30日に大阪でファンミーティング『2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With:Just Like This] in JAPAN』を開催し、東京・大阪をあわせ約6000 人のファンと再会した。
【動画】イ・ジョンソクのTWS「Plot Twist」＆aespa「Whiplash」
同公演では練習に邁進して準備したステージパフォーマンスが披露され、会場を盛り上げた。
イ・ジョンソクのYouTubeでは、2ヶ月間練習したというTWS「Plot Twist」、aespa「Whiplash」のダンス動画を公開。どちらも反響が集まっている。
ファンからは「なにこの可愛さ」「とても爽やか」「ステップ完璧！」「笑顔で踊るのは最高」「素晴らしいパフォーマンスでした」「もう一度見られて幸せ」と声が集まっている。
主演ドラマ『瑞草洞＜ソチョドン＞』でのクールな弁護士役が話題となったイ・ジョンソク。誕生日当日に開催されたソウル公演を皮切りに、アジア7都市を巡るファンミーティングツアーの日本公演で、チケットはすべてソールドアウト、韓国が誇るスターイ・ジョンソクの人気を改めて再証明した。
【動画】イ・ジョンソクのTWS「Plot Twist」＆aespa「Whiplash」
同公演では練習に邁進して準備したステージパフォーマンスが披露され、会場を盛り上げた。
イ・ジョンソクのYouTubeでは、2ヶ月間練習したというTWS「Plot Twist」、aespa「Whiplash」のダンス動画を公開。どちらも反響が集まっている。
主演ドラマ『瑞草洞＜ソチョドン＞』でのクールな弁護士役が話題となったイ・ジョンソク。誕生日当日に開催されたソウル公演を皮切りに、アジア7都市を巡るファンミーティングツアーの日本公演で、チケットはすべてソールドアウト、韓国が誇るスターイ・ジョンソクの人気を改めて再証明した。