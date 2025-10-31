歌手のアイナ・ジ・エンドが３１日、東京・Ｚｅｐｐダイバーシティで全国ツアーの最終公演を迎えた。

２０２５年の音楽界を席巻したハスキーボイスを、思う存分、響き渡らせた。「私は革命を起こしに来ました！」。大ヒット中の「革命道中−Ｏｎ Ｔｈｅ Ｗａｙ」など全２１曲を熱唱。客席は満員となり「ハロウィーンの日にみんなに会えてうれしいよ」とご満悦の表情を見せた。

「革命道中−Ｏｎ Ｔｈｅ Ｗａｙ」はテレビアニメ「ダンダダン」のオープニングテーマとして７月にリリースされ、ＳＮＳでの総再生回数は１２億回以上を記録。各音楽チャートでも高順位をマークし続け、２３年まで所属したバンド「ＢｉＳＨ」時代も含めてキャリア最大のヒットソングとなった。

街中では自身の曲が耳に入ることもあるといい「池袋のゲームセンターで『ダンダダン』グッズのＵＦＯキャッチャーを一人でしたんですけど、なかなか取れなくて。むなしくなってきて、やけくそでやってたら『革命道中』が流れてきた」とニヤリ。「自分の曲に奮い立たされたら、取ることができた」と笑い声を上げた。

海外でも評判を呼んでおり、「ミュージックビデオのコメント欄に『これ、何語かな？』みたいなこともあった。革命だなと思いました」とうれしそうに明かす。世界中の人気曲がひしめく「ビルボード グローバル ２００」にもランクインするなど、国境を越えてその名を広めている。

今年はＢｉＳＨのメンバーとして活動を開始してから１０年の節目。ヒット曲を飛ばしたことはもちろん、４月には所属事務所も移籍した。身の回りの環境は大きく変わり「楽曲のおかげで聴いてくれる方が増えたり、いろんなことがあった。本当に駆け抜けて良かったなと思います」とかみ締める。

その一方で、自身のブレイクぶりを「めちゃめちゃ実感してるわけではない」とポツリ。１２月２０日には過去最大規模となる東京ガーデンシアターでのライブも控えており「もっと実感できるように活動を頑張りたいです」と自らに言い聞かせた。まだ見ぬ景色に向かって、アイナは革命道を突き進んでいく。