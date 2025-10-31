千鳥・大悟『酒のツマミになる話』終了にコメント 降板の経緯を自らの言葉で伝える「面白くなければテレビじゃない！」
お笑いコンビ・千鳥の大悟が31日放送のフジテレビのバラエティー番組『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演。同日、番組公式サイトで年内での番組終了が伝えられたことについて、番組MCとしてコメントした。
【写真】24日放送で披露されるはずだったえなこのコスプレ
冒頭にはテロップで番組が終了することが伝えられると、大悟がVTR出演。その中で「ノブとも話し合った結果、『酒のツマミになる話』やめまーす！」と伝えた。続けて「何本かはもう収録してますので、その時出ていただいたゲスト、そして芸人は一生懸命面白い話をしてくれています。なのでそれは今まで通り、お楽しみください」と呼びかけた。そして最後には「面白くなければテレビじゃない！フジテレビありがとうございました！」と笑顔で感謝を伝えた。
番組をめぐっては同日、公式サイトで年内いっぱいでの放送終了が伝えられた。その理由として、10月24日のオンエアで予定していた放送内容が直前で差し替えらえるという事態が発生。フジは「再生・改革の取り組みを進めている弊社の状況を鑑み」とその理由を説明した。
またこの対応を受け、24日の番組放送後にMCを務める千鳥から降板の申し出があったことを明らかにし、「社内で協議した結果、年内をもって番組を終了することとなりました」と伝えていた。
24日の放送内容について、17日の次回予告では「ハロウィーンパーティー開催」と題して、えなこ、奥田修二（ガクテンソク）、田渕章裕（ちょんまげラーメン）、中島知子、松丸亮吾らゲスト陣が仮装して登場。またMCの千鳥・大悟は、2024年のハロウィーン回に続き、松本人志を想起させるコスプレ姿を公開していた。しかし、当日のオンエアでは「今週の放送は予定を変更して3月14日の放送回でお楽しみください！」というテロップが流れ、過去回が放送された。
番組は当初『人志松本の酒のツマミになる話』とのタイトルで2021年4月から放送がスタート。番組MCの松本人志の活動休止に伴い、MCを千鳥・大悟に抜てき。24年2月9日から現在の番組名で放送を続けていた。
