2月5日に心不全のため44歳で急逝したロックバンド「ガガガSp」のベーシスト・桑原康伸さんの追悼ライブが31日、神戸市の神戸ワールド記念ホールで開かれ、ボーカルのコザック前田（46）は「マキシマムザホルモン、BRAHMAN、四星球ら3組が集まってくれたのは桑原が愛されていた証拠。ライブで亡くなったという実感が湧いてきました。きょうで決着がつく」と涙をこらえて熱唱した。

「ガガガSP」はメンバー4人全員が神戸市出身で97年に結成。桑原さんは01年に加入してベースを担当。ニックネーム「旦那」として親しまれた。この日は2500人を超えるファンが集結。BRAHMAN、四星球、マキシマムザホルモンの順にそれぞれ6、7曲を熱唱。BRAHMANのボーカル・TOSHI―LOWは10年前に桑原さんと出会った日の思い出を披露し「桑原さんにささげます」と熱唱した。

マキシマムザホルモンのドラム・ナヲは「楽屋にいてもホントに実感湧かない」と正直な気持ちを吐露。「きょうもクワちゃんはこの辺でいつものようにニコニコ笑ってるよ。クワちゃんが思い切り楽しめるようにやろう」と声を振り絞った。

ガガガSPは4組のラストで登場。中央左端にはベースを手にひざまずいた桑原さんの等身大ボードが置かれ、前田も時々、チラ見していた。ヒット曲「青春時代」「線香花火」などを熱唱。「クワのためこれだけの人が集まってくれた。彼にとって最高の人生やったと思う」と語った。

アンコールでは前田らは桑原さんのイラスト入りTシャツで登場。大型ビジョンでは在りし日の桑原さんの映像が流された。桑原さんが弾き語りで作った「はじめて君としゃべった」を披露し会場も大盛り上がり。同曲を聴いた前田が「ガガガでやろう」と持ちかけ、グループ9枚目のシングルとして05年にリリース。人気アニメ「NARUTO―ナルト―」のエンディングテーマ曲にカップリングされた名曲だ。

公演後、ギターの山本聡（44）は「亡くなってからまだ1回も泣いてないけど、きょうを境に自分の中で整理していけそう」。桑原さんと高校の同級生だったドラムの田嶋悟志（44）は「映像を見て泣きそうになったけど、これからも歌うときに思い出すと思う」と語った。

亡くなった直後、3人で集まって、今後の活動について話し合い、続けていくことを即決。前田は「1つ目標ができた。クワが亡くなったけど、売れても売れなくても一生ガガガを続けていきます」とファンへ宣言した。11月14日の桑原さんの誕生日に「生誕祭」をやる予定。最後は出演者全員で「にんげんっていいな」を熱唱して締めくくった。