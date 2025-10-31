フジテレビ系バラエティー「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）が31日、放送され年内での番組終了を発表した。この日午後には同局が終了を発表していた。

番組冒頭、画面全体にテロップが表示され「酒のツマミになる話は、年内をもって放送を終了することが決まりました。これまでご覧いただき誠にありがとうございます。千鳥のお二人をはじめ、番組に出演してくださった皆さまに感謝いたします。」と終了を報告。

続けて、千鳥の大悟が登場し「どうも、千鳥の大悟です。ノブとも話し合った結果、酒のツマミになる話、やめま〜す」とし「やめますが、何本か収録していますので、その時に出ていただいたゲスト、そして芸人は一生懸命面白い話をしてくれています。なので、それは今まで通りお楽しみください。今日も当然」とコメント。最後に「それでは、面白くなければ、テレビじゃない、フジテレビ！ ありがとうございました」とあいさつし、番組がスタートした。

同番組では、24日放送回の内容変更をめぐり、放送前日までは予告通り「ハロウィーン特別回」を予定していたが、千鳥の大悟の松本人志のコスプレ姿がフジ幹部やコンプライアンス部門に問題視されて差し替えになり、当該収録分はお蔵入りとなった。

同番組は24年2月までは「人志松本の酒のツマミになる話」として放送。松本が24年1月から活動休止し、大悟が継ぐ形でMCに就任。大悟は松本の復帰場所を残す意気込みで番組を盛り上げていたといい、昨年の同様企画でも松本のコスプレ姿で出演していた。大悟が今回のフジテレビの対応に不信感を抱き、番組継続の意欲を失い番組降板を申し出ていた。