¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ö¿Í¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ÎÊÑ²½¸ì¤Ã¤¿
¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ê30¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦Zepp Divercity¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡×ºÇ½ª¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
15Ç¯¤ËBiSH¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æº£Ç¯¤Ç10Ç¯¡£7·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡¡¡Ý¡¡On The Way¡×¤¬¡¢SNSÁíºÆÀ¸12²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢Billboard Global 200¤Ë6½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤µ¤é¤ËBillboard JAPAN HOT 100¤Ç¤â17½µÏ¢Â³¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ê4½µÏ¢Â³1°Ì´Þ¤à¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¼«¿ÈºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
4·î¤Ë¤Ï¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï°ÜÀÒ¸å½é¤Î¥Ä¥¢¡¼¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬°ìÈÖÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î´ÇÈÄ¤È¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤ÇÎ×¤ó¤À¡£¡Ö10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë°ÜÀÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø³×Ì¿Æ»Ãæ¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤ë¤ÈÀÕÇ¤¤òÊ¬»¶¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÉÝ¤¤¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬¿Í¤ò¿®¤¸¤ë¤Î¤âÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Í¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¡Ö°ÜÀÒ¤·¤Æ°ìÈ¯ÌÜ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢¥¼¥í¤«¤éºî¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö10Ç¯´Ö¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£