ソロアーティストのアイナ・ジ・エンド（30）が31日、東京・Zepp Divercityで全国ツアー「革命道中」最終公演を開催した。

7月に配信リリースした人気アニメ「ダンダダン」の主題歌「革命道中 − On The Way」が、SNS総再生12億回を突破し、Billboard Global 200に6週連続でランクイン。さらにBillboard JAPAN HOT 100でも17週連続ランクイン（4週連続1位含む）するなど、国内外で大ヒットを記録し、自身最大のヒット曲となった。

世界的ヒットは「正直めちゃくちゃ実感しているわけではない」としつつ、「TikTokとかYouTubeのMVのコメント欄に『何語かな？』と思う言葉が多くなって、自分にとっては革命だった」と語った。街中でも聞く機会が増え、「池袋のゲームセンターで、『ダンダダン』のグッズを取ろうとクレーンゲームを1人でやっていて、全然取れなくてむなしくなって、やけくそでやっていたら『革命道中』が流れた」と明かした。

続けて「自分の曲に奮い立たされた。『唸るぜ』って歌詞を聞いて『これはいい曲や！』と思って、それで取れた」と笑いを誘い、「自分自身が曲に元気をもらえるぐらい街で流れている。それがうれしかったです」と笑顔を見せた。

さらに「ドン・キホーテで流れてほしい。昨日も深夜にカラコンを買いに行って、流れるのをずっと待っていたけど全然流れなかった」と残念がり、「流れているところに出会いたいです」と語った。【野見山拓樹】