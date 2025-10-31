フットボールアワー後藤輝基、仕事でもプライベートでも初の2ショットで「爆食い」告白
お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一による、読売テレビのスイーツ専門バラエティー番組『その男、糖分過多につき』が、あす11月1日にスタートする。土曜朝（前9：25）に3週連続放送（11月1日、8日、15日）。
【スイーツ爆食い写真】ブラマヨ小杉、フット後藤、糸井嘉男
スイーツ大好きおじさんの小杉が、スイーツ大好きなイケオジ芸能人、“スイダン”たちと関西で注目のスイーツ店をめぐる。
■第1週見どころ
小杉と最初にスイーツ店をめぐるのは、フットボールアワー・後藤輝基。少し前までは、コース料理のデザートを断るくらいスイーツを食べなかったとという後藤だが、「ここ2年ぐらい、爆食いです！」と“スイダン”の仲間入りをしたと告白。最近、激ハマりしているという絶品レーズンパンを持参、小杉に紹介する。
1軒目 新町の大人気フィナンシェ
実は、仕事でもプライベートでも2人で歩くのは初めてという小杉と後藤。そんな2人が最初に訪れたのは、大阪新町、手土産に大人気なフィナンシェの店。小杉「フィナンシェで好きなの、どっちのタイプ？」、後藤「それ聞いてくるの、スゴい！」と、“しっとりタイプ”か“周りがカリカリタイプ”が好きか、フィナンシェトークでキャッキャと盛り上がるおじさん2人。さまざまな種類から、それぞれがベスト3をチョイスすることになる。
2軒目 堀江 「香り×スイーツ」 新体験パフェ!?
フィナンシェを堪能した2人に、新たな“スイダン”が合流。3人目のスイーツ大好きおじさんはなんと、元阪神タイガース選手の糸井嘉男。アスリートの中でも特に体が大きくムキムキな糸井だが、実は大のスイーツ好きだという。体は「全部スイーツでできてます！」と笑う。
そんな3人が向かったのは、なんと香水の専門店。「味覚の9割は匂いから」と語る店主が作る、“香り”にこだわったパフェ。“スイダン”3人が絶賛した、新体験パフェとは。また、現在の阪神でスイーツ好きな選手を糸井が暴露。今年大躍進した虎の4番は“スイダン”だった…。
3軒目 堀江 日本で唯一（？）伝統の韓国スイーツ
続いて3人が向かったのは、韓国スイーツ。後藤が「来たことある！ここおいしいですよ！」と叫んだのは、韓国で人気のあんことクルミの伝統菓子からインスパイアされた韓国版おまんじゅうのお店。小杉が「甘じょっぱの頂点やん！」と絶賛した、韓国最新グルメとは…。
