「ゴルフ・常陸宮杯全日本大学選手権・最終日」（３１日、片山津ＧＣ＝パー７０）

男子団体で大阪学院大が、２大会ぶり２度目の優勝を飾った。首位から出て小林匠（３年）、安藤輝（２年）が６７で回り最終日は４選手のトータルで２７５。４日間の通算１０９８で、連覇を目指した東北福祉大（同１１０５）を振り切った。

団体は１チーム５人中、上位４人の合計スコアで争われる。前日の第３日に栗原遥大（２年）が６６を出すなど４選手がアンダーパーで回り、リードを広げた。

大阪学院大出身のプロは、平田憲聖（２４）が昨年の国内ツアーで４勝。今季は米２部に挑戦し、来季のＰＧＡツアー出場権を獲得している。また、下家秀琉（２３）も１０月のバンテリン東海クラシックでツアー初優勝。若原亮太（２７）は下部ツアーで年間王者となって来季レギュラーツアー出場権を獲得するなどＯＢが活躍している。

常陸宮妃杯の女子団体は優勝が東北福祉大、準優勝が明治大、３位日大で、大阪学院大は４位に入った。

【常陸宮杯全日本大学選手権・男子団体成績】

優勝 大阪学院大（通算１０９８）

準優勝 東北福祉大（同１１０５）

３位 日大（同１１２２）

４位 日体大（同１１３４）

５位 明治大（同１１３９）

６位 中央学院大（同１１４０）

７位 東海大九州（同１１４９）

８位 法政大（同１１５８）

９位 同志社大（同１１５８）