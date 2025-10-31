12星座別！2025年11月1日〜11月30日の金運アップ方法【天秤座〜魚座】
経済的に不安定になり、急な支出に困ることも？お金の貸し借りには注意2025年11月8日、双子座を運行している天王星が牡牛座へと逆戻り。生活に安定感がなくなり、突発的な出来事に振り回されてしまうでしょう。特に金銭面が気になります。突然の出費に慌てないよう、予備費を多めに用意しておくと○。
また12日には蟹座を運行中の木星が逆行へと動きを変えます。家族やいつもの仲間など親しい人との間に行き違いがあるかもしれません。いくら親しくてもお金の貸し借りはやめたほうが安全。教えてもらったマネー情報にも間違いがありそう。うのみにせず、真偽を確かめるように。
天秤座11月の天秤座の運気は安定路線。ゆったりと穏やかに過ごせるでしょう。このチャンスにカーテンを替えたり、家具の配置を考え直したりするなどインテリアに工夫して居心地のいい部屋作りを。心が満たされて、新しい意欲もわいてくるでしょう。
金運は上昇中。お給料が増えたり副業が成功したりするなどで収入アップの可能性が暗示されています。手に入ったお金は迷わず貯蓄に回しましょう。使うのはそれからでも遅くはないのだから。予算づくりも忘れずに。
ラッキーアイテム：キャップ帽
蠍座11月の蠍座は絶好調。何しろ魅力的な存在になれることが暗示されているのです。陽気な笑顔と明るい色の服装がポイント。誰に対しても気持ちのいいアピールができるようになるでしょう。このチャンスに新しいことを手掛ければ、スムーズに進展していくはずです。
一方、マネー運はやや低調。あればあるだけ使ってしまいそうです。カード払いや電子決済はお金が目に見えないだけに不安要素大。現金払いに徹するのが無駄遣い防止のコツです。
ラッキーアイテム：スニーカー
射手座運気は好調路線をたどる11月の射手座です。誰にも負けないほどの思いやりの心を持てるでしょう。周囲の人にやさしい言葉をかけたり、相手の話に心からの共感を示したりすれば人間関係は温かなものになっていくはず。また絵画や音楽などアート系の趣味で、自分の心を癒やすのも運気を押し上げるポイントです。
マネー面はゆるい予算立てが正解。厳格な予算は自分を苦しめてしまうだけです。ざっくりと1000円単位で考えておくのをおすすめします。
ラッキーアイテム：ティーポット
山羊座山羊座の11月は順調運。特に人間関係がスムーズでしょう。協調性が高まるため、どんな人とでもうまく付き合えるようになるのです。このチャンスに今まで敬遠していた人に声をかけてみて。意外にもよい関係を築ける可能性が。笑顔と、とっておきの話題がカギです。
ただし友人に誘われてお金を失う暗示が出ているので注意を。魅力的な儲け話にはワナがあると思わなくてはいけません。特にあまり親しくない人からの投資話は聞き流すのが安全。
ラッキーアイテム：ランチョンマット
水瓶座水瓶座の11月の運気は不調。重たい責任を負わされて苦労してしまいそうです。といって逃げ出しても、結局は自力で何とかしなくてはいけない状況に追い込まれてしまうでしょう。ここは腹をくくって全力で頑張ってください。年長者にSOSすれば力を貸してくれる暗示も。
マネー運は順調。自分なりの倹約術が身につき、家計をしっかり管理できるでしょう。倹約法を一度紙に書き出してみるとよさそう。貯蓄方法を考え直すのにもいい時期です。
ラッキーアイテム：置き時計
魚座11月の魚座の運気は上々。将来の目標が定まり、そこに向かって突き進んでいけるでしょう。漠然と目標を思い描くだけでなく、ノートや日記、スマホの待ち受け画面などに記しておくとよさそう。周囲を巻き込むのも手ですが、むしろ単独行動でやっていくほうが達成度は高いようです。
とはいえ目標をクリアするためにお金がかかる可能性が。特に講座や勉強会などの参加費や、資格取得などのための費用はかなりの額に。覚悟しておきましょう。
ラッキーアイテム：ヘアウィッグ
教えてくれたのは……太陽と月の魔女
太陽の魔女（マリィ・プリマヴェラ）と月の魔女（小泉茉莉花）の2人の占術家によるユニット。『太陽と月の魔女カードwithグリフィン＆ペガサス』は好評発売中。太陽と月の魔女カード・ワークショップ、ハロウィーンイベントなども開催。監修サイト「ウィッチサイン占星術」。ブログ「太陽と月の魔女」で情報発信中
(文:あるじゃん 編集部)