私が急に入院したら？ 「11月1日」に考えておきたい、誰も愛犬を助けられない「法律の壁」の乗り越え方
11月1日は「わん（1）わん（1）わん（1）」で、犬の日。愛らしい家族の存在は、飼い主にとって何物にも代えがたい喜びがると同時に、永遠の責任もあります。
愛犬家にとって、「自分が急に倒れたら、飼っている犬がどうなるか」は大きな悩みの種の1つでしょう。実は飼い主に意識がない場合、室内にペットが取り残されていても、本人の許可がなければ他者は手出しすることができません。
では、どうすれば自分に何かあったときに、大切な飼い犬を守ることができるのでしょうか。『私が死んだあとも愛する犬を守る本』（日東書院本社）から、孤独死の道連れになる飼い犬たちの現状と、飼い犬を守るためにできることを一部を抜粋・編集してご紹介します。
飼い主さんが家で孤独死し、それにだれも気づかず時間が経過しペットも餓死。数ヶ月後に飼い主とペットの遺体が発見される……という悲しい事件が実際に起きています。
自分が死んだあと、図らずもかわいがっていた愛犬まで死なせてしまうとは、飼い主さんもさぞかし無念であることでしょう......。飼い主さんの遺体に犬が寄り添うようにして死んでいることもあるそうです。
幸運にも犬が生きている状態で発見されたとしても、長期間の空腹や脱水、糞尿まみれの生活がどれほどの苦痛を与えるのか。
一般社団法人日本少額短期保険協会「孤独死対策委員会」の統計によると、孤独死が発見されるまでの日数は平均18日。長いと3ヶ月以上発見されないこともあるようです。
孤独死の現場に最初に立ち入る人はペットが中にいることなどわかりませんから、ドアを開けたとたんペットが飛び出してくることもあるそうです。
過酷な状況で長期間過ごしていて半狂乱になってしまうのでしょう。そのまま行方がわからなくなる子もいれば、マンションの廊下から落ちて大ケガした子もいます。
突然死ではなく、飼い主さんの事故や入院などによりペットだけが家に取り残されるケースもあります。飼い主さんの意識があればだれかにペットの世話を頼むことができますが、問題は意識がない場合です。
だれかが室内にペットが取り残されていることに気づいて助けたいと思っても、本人の許可が取れないので手出しができません。法律上、ペットは飼い主の所有物なので他人に渡すことができないからです。
動物が日に日に弱っていくことがわかっていながら助けられないとは本当におかしな話だと思いますが、ここはいわば法律のグレーゾーン。突破するのが困難な壁となっています。
しかしこれも、飼い主さんが事前にちょっとした準備さえしておけば救うことができます。
いま、65歳以上の5人に1人は認知症になるといわれます。犬への愛情はあっても認知症になってまともにお世話ができなくなっていたという事例は数多くあります。
犬をかわいいと思う気持ちは残っているのに食事や水を与えることを忘れる、散歩や糞尿の始末もせずに放置してしまう。自分がそんな状態になるなんていまは想像もできませんが、実際、そういう状態になっていた飼い主さんはいるのです。
最後まで責任ある飼い主でいるために、こうしたリスクも想定内として備えておきたいものです。
ですが、日本の法律ではペットは物として扱われます。飼い主が所有する財産のひとつという扱いです。家具や宝石など命がないものと同じに扱われるのは違和感がありますし、異存は大いにありますが、とにかく現状の法律ではそうなっています。
そして日本の法律では、財産を渡せるのは人や団体に限られています。法律上“物”であるペットに直接遺産を渡すことはできません。そのため遺言書に「ペットに遺産を渡す」と書いても無効になってしまいます。
ではどうすればよいのか。あなたの代わりにペットを世話してくれる人を見つけて、その人に遺産を渡す必要があります。
人間の子どもなら、大きくなれば独り立ちできますが、ペットはいつまで経っても世話が必要な永遠の子ども。あなたという飼い主がいなくなったその日から、食べるものにも困る存在です。そんな存在を守り抜くには用意周到な計画が必要になります。
自分が死んでしまったり認知症になったり、体の自由が利かなくなり要介護状態になったりしたときに、愛犬のお世話を託せる人を見つけ出さなくてはなりません。飼育費用や犬を渡す段取りも必要ですが、何より大切なのが愛犬を託せる人を見つけ出すことです。
理想は、犬好きで犬の飼育経験があり、犬アレルギーはなく、健康に問題のない人。できれば自分より下の世代の人。何より、あなたと信頼関係があることが大切です。かわいがっている犬を託すのですから、信頼できる人にしか渡せませんよね。
離れていても家族や親戚がいる人は、まずは、そのなかから最適と思う人に打診してみましょう。頼みたいことがあると伝え、直接会ってお願いしてみてください。
大切な話ですから、会って話すのが一番です。第一候補の人に断られたら第二候補、というふうに順番に打診してみましょう。
犬を飼っている友人どうしで「万一のことがあったら、互いの犬を引き取る」という約束を交わしてもよいでしょう。犬の飼育経験がある人なら安心ですし、犬を大切に思う気持ちも理解してくれるはずです。
本人はあなたの犬を引き受けるつもりだったけれど家族の同意を得られておらず、いざというときになって家族の反対にあい犬を託すことができなかった……ということになったら目も当てられません。同居家族の同意も得られているか確認をし、必要があればあなたが同居家族に会いに行って話し合いをしましょう。
相手が集合住宅に住んでいる場合、ペット可の物件かどうかも確認しなくてはなりません。
ペット可でも頭数制限があるところがほとんどですし、ペット可だけれども大型犬は不可としているところもあります。そのあたりもクリアできるか、場合によっては引っ越し費用まで捻出できるかも考えます。なかには自分が倒れたあと友人に自分の家に引っ越してもらい、ペットの面倒を見てもらうという段取りを整えた人もいます。
「親戚とは縁遠いし友人も皆、高齢で頼める人が見当たらない」ということもあるでしょう。そういう場合は老犬ホームや、犬の保護相談に乗ってくれる動物愛護団体を探しましょう。こうした施設はいま全国にあります。ただ、もちろんどこでもいいわけではありません。あなたが「ここなら安心」と思えるところを見つけてください。
この書籍の執筆者：富田 園子 プロフィール
日本動物科学研究所会員。著書に『私が死んだあとも愛する猫を守る本』『犬と一緒に生き残る防災BOOK』をはじめとした大人気「ペット防災」シリーズ（日東書院本社）、『教養としての犬 思わず人に話したくなる犬知識130』『いぬほん』（西東社）ほか多数。飼い猫7匹。
(文:富田 園子)
