身長を伸ばす栄養素が“全部入り”！ 身長専門医が「週1以上摂取」を推奨する、意外な食材とは？
身長の伸びには、遺伝だけではなく子どもの栄養状態が影響しているそう。だからこそ、「成長期の子どもの食事は大切にしましょう」と身長治療のスペシャリスト・田邊雄（東京神田整形外科クリニック院長）さんは言います。
そこで取り入れたいのが魚介です。肉と同じように良質のたんぱく質が豊富で、ビタミンDを含むものがたくさんあります。
田邊さん曰く、「魚介の中でおすすめしたいのが、サバ水煮缶」なのだとか。カルシウムの量が多く、子どもの栄養で不足しがちな鉄や亜鉛、ビタミンDもしっかり含まれているからです。
身長の伸びに関わる栄養と摂り方について、田邊さんの書籍『身長先生式 子どもの身長が伸びる食事のルール30』（Gakken）から抜粋・編集して、紹介します。
【表で一目瞭然！】最強はどれ？ サバ水煮缶と生サバ・塩サバ・サバ味噌煮の成分比較
▼肉・魚介の栄養ポイント
1. 肉、魚介はともに良質のたんぱく質が豊富
2. 魚介はビタミンD、鉄を多く含むものが多い
3. 骨ごと食べる魚介はカルシウムを多く含む
4. 魚介（特に青魚）はオメガ3を含むものが多い
だからといって、肉ばかり、魚ばかり、さらに同じ種類ばかりを食べるのは、おすすめできません。偏らずにいいとこ取りをしたほうが、成長のためにはいいからです。
たとえば、魚介には肉にはほとんど含まれないビタミンDを含むものがたくさんあります。骨ごと食べられるものならカルシウムもたっぷり摂れます。マグロやカツオ、サバなどには鉄やビタミンB群も豊富。
さらに、青魚や鮭、マグロやカツオなどの脂に多く含まれるオメガ3不飽和脂肪酸（以下・オメガ3）には、神経伝達をスムーズにして脳の認知機能を向上させたり、体内の炎症を抑え、アレルギー症状を軽減させる働きが認められています。成長期の子どもにとって有意義な働きがたくさんあることがわかります。
肉の場合も同様にメリットがあります。牛肉には鉄や亜鉛が豊富に含まれており、豚肉や鶏ササミやムネ肉はビタミンB群が豊富です。
それぞれのいいところを上手に取り入れるためには、肉と魚介を1：1で摂るよう心がけてみてください。
完璧にできなくてもかまいません。たとえば、朝食で魚介を食べなかった場合は、夕食で魚介を食べる。前日、肉ばかりを食べてしまったら、次の日は魚介をメインにするといった感じで意識して実践するだけで、大きく偏るのを防げます。
▼サバ水煮缶の栄養ポイント
1. 良質のたんぱく質のほか、鉄、亜鉛、ビタミンD、カルシウムも含む
2. オメガ3を多く含む
3. サバ味噌煮缶より水煮缶のほうが、たんぱく質、カルシウム、亜鉛、ビタミンDが多い
生サバ、塩サバ、サバ水煮缶、サバ味噌煮缶の100gあたりの栄養価を比較してみると、いずれも、骨の材料になるたんぱく質、カルシウムのほかにも、身長を伸ばすために欠かせない5つの栄養素がすべて含まれています。
なかでもサバ水煮缶は、カルシウムの量が多く、不足しがちな鉄や亜鉛、ビタミンDもしっかり含まれています。味噌煮缶よりたんぱく質、カルシウム、亜鉛、ビタミンDの量も豊富です。
サバ缶は、サバを骨ごとぶつ切りにして缶に入れて加熱しているため、骨に含まれるカルシウムも逃さず摂取できます。刺身や焼き魚ではかなわない、サバ缶ならではのメリットです。
しかし、サバなどの青魚に含まれる脂質は積極的に摂ってください。なぜなら、人間の体内では合成できない「必須脂肪酸」のオメガ3が多く含まれているからです。
オメガ3は、血液サラサラ効果があることで知られていますが、子どもの成長にも欠かせない栄養素です。
特に注目したいのは、脳神経の発達を促す働きです。脳は心身のあらゆる機能を操る司令塔。身長を伸ばすのに欠かせない成長ホルモンも、脳の指令によって分泌されるのですから、脳の健やかな成長はとても大切です。
また、体内の炎症を抑える働きがあることから、運動によって傷ついた筋肉の修復にも有効。疲労回復効果もあることから、アスリートも積極的に取り入れている栄養素です。
オメガ3にはたくさんのメリットがありますが、酸化に弱いという弱点があります。サバ缶の場合、缶を開けた瞬間から酸化が始まるので、開封後は早めに食べきるようにしてください。
また、熱によっても酸化が進むので、加熱せずに食べるのがベスト。缶汁にもオメガ3が含まれていますが、身にも十分含まれていますから缶汁は無理をして摂る必要はありません。
サバ缶を使ったメニューを身長先生が紹介します。加熱しないのでオメガ3も効率よく補給できますよ。
▼材料（1人分）
ごはん…茶碗1杯分
サバ水煮缶…1/2缶
ミニトマト…3個
キムチ…30g
大葉…2枚
海苔…適量
炒りごま…適量
ポン酢…適量
▼つくり方
1. サバは汁気をきって軽くほぐす。ミニトマトは半分に切る。
2. ごはんにサバ、ミニトマト、キムチをのせ、ちぎった大葉、刻んだ海苔、ごまをふり、ポン酢をかける。
※水菜など、好みの野菜をプラスしてもOK
▼POINT
・体脂肪が多い子どもにはごはんを少し減らし、レタスなどをプラス
・やせている子どもにはゆで卵やベビーチーズ、ごま油をプラス
この書籍の執筆者：田邊 雄 プロフィール
東京神田整形外科クリニック院長。金沢医科大学医学部を卒業後、順天堂大学医学部附属順天堂医院整形外科へ入局。西新宿整形外科・院長職を経て、2020年に東京神田整形外科クリニックを開業。これまでの活動が評価され、『ウォール・ストリート・ジャーナル』にて、「Next Era Leaders(次世代のリーダーたち)」に医師として最年少で選出された。身長治療のスペシャリストとして、YouTubeチャンネルやInstagramなどのSNSでも積極的に発信している。(文:田邊 雄)
そこで取り入れたいのが魚介です。肉と同じように良質のたんぱく質が豊富で、ビタミンDを含むものがたくさんあります。
田邊さん曰く、「魚介の中でおすすめしたいのが、サバ水煮缶」なのだとか。カルシウムの量が多く、子どもの栄養で不足しがちな鉄や亜鉛、ビタミンDもしっかり含まれているからです。
【表で一目瞭然！】最強はどれ？ サバ水煮缶と生サバ・塩サバ・サバ味噌煮の成分比較
肉と魚介は1：1のバランスを心がける肉や魚介には、子どもの身長を伸ばすために必要な栄養が豊富に含まれています。
▼肉・魚介の栄養ポイント
1. 肉、魚介はともに良質のたんぱく質が豊富
2. 魚介はビタミンD、鉄を多く含むものが多い
3. 骨ごと食べる魚介はカルシウムを多く含む
4. 魚介（特に青魚）はオメガ3を含むものが多い
どちらかに偏らず、いいとこ取りをしよう肉と魚介はどちらも優秀なたんぱく源。成長に欠かせない必須アミノ酸をバランスよく含む点でも同レベル、100gあたりのたんぱく質含有量もほぼ同レベルです。
だからといって、肉ばかり、魚ばかり、さらに同じ種類ばかりを食べるのは、おすすめできません。偏らずにいいとこ取りをしたほうが、成長のためにはいいからです。
たとえば、魚介には肉にはほとんど含まれないビタミンDを含むものがたくさんあります。骨ごと食べられるものならカルシウムもたっぷり摂れます。マグロやカツオ、サバなどには鉄やビタミンB群も豊富。
さらに、青魚や鮭、マグロやカツオなどの脂に多く含まれるオメガ3不飽和脂肪酸（以下・オメガ3）には、神経伝達をスムーズにして脳の認知機能を向上させたり、体内の炎症を抑え、アレルギー症状を軽減させる働きが認められています。成長期の子どもにとって有意義な働きがたくさんあることがわかります。
肉の場合も同様にメリットがあります。牛肉には鉄や亜鉛が豊富に含まれており、豚肉や鶏ササミやムネ肉はビタミンB群が豊富です。
それぞれのいいところを上手に取り入れるためには、肉と魚介を1：1で摂るよう心がけてみてください。
完璧にできなくてもかまいません。たとえば、朝食で魚介を食べなかった場合は、夕食で魚介を食べる。前日、肉ばかりを食べてしまったら、次の日は魚介をメインにするといった感じで意識して実践するだけで、大きく偏るのを防げます。
週1回以上、サバ缶を食べる魚介の中でも特におすすめなのが、サバ水煮缶です。サバ水煮缶には、子どもに食べてもらいたい栄養がふんだんに含まれています。
▼サバ水煮缶の栄養ポイント
1. 良質のたんぱく質のほか、鉄、亜鉛、ビタミンD、カルシウムも含む
2. オメガ3を多く含む
3. サバ味噌煮缶より水煮缶のほうが、たんぱく質、カルシウム、亜鉛、ビタミンDが多い
選ぶべきはサバ水煮缶魚介を取り入れる際におすすめしたいのがサバ水煮缶です。「加工したサバより新鮮なサバのほうが体にいいのでは？」と思った方もいるのではないでしょうか。しかし、答えはノー。サバ水煮缶の栄養価は、生サバや塩サバに劣ることはありません。むしろ優れている部分もあるのです。
生サバ、塩サバ、サバ水煮缶、サバ味噌煮缶の100gあたりの栄養価を比較してみると、いずれも、骨の材料になるたんぱく質、カルシウムのほかにも、身長を伸ばすために欠かせない5つの栄養素がすべて含まれています。
なかでもサバ水煮缶は、カルシウムの量が多く、不足しがちな鉄や亜鉛、ビタミンDもしっかり含まれています。味噌煮缶よりたんぱく質、カルシウム、亜鉛、ビタミンDの量も豊富です。
サバ缶は、サバを骨ごとぶつ切りにして缶に入れて加熱しているため、骨に含まれるカルシウムも逃さず摂取できます。刺身や焼き魚ではかなわない、サバ缶ならではのメリットです。
サバに含まれるオメガ3が神経の発達を促すサバ水煮缶100gあたりには、約11gの脂質が含まれています。脂質が多いとなると、肥満、そして身長の伸び率低下のリスクがある早熟が気になり、避けたくなるかもしれません。
しかし、サバなどの青魚に含まれる脂質は積極的に摂ってください。なぜなら、人間の体内では合成できない「必須脂肪酸」のオメガ3が多く含まれているからです。
オメガ3は、血液サラサラ効果があることで知られていますが、子どもの成長にも欠かせない栄養素です。
特に注目したいのは、脳神経の発達を促す働きです。脳は心身のあらゆる機能を操る司令塔。身長を伸ばすのに欠かせない成長ホルモンも、脳の指令によって分泌されるのですから、脳の健やかな成長はとても大切です。
また、体内の炎症を抑える働きがあることから、運動によって傷ついた筋肉の修復にも有効。疲労回復効果もあることから、アスリートも積極的に取り入れている栄養素です。
オメガ3にはたくさんのメリットがありますが、酸化に弱いという弱点があります。サバ缶の場合、缶を開けた瞬間から酸化が始まるので、開封後は早めに食べきるようにしてください。
また、熱によっても酸化が進むので、加熱せずに食べるのがベスト。缶汁にもオメガ3が含まれていますが、身にも十分含まれていますから缶汁は無理をして摂る必要はありません。
【身長先生レシピ】加熱不要でオメガ3を効率よく補給「サバ缶ビビンバ」
サバ缶を使ったメニューを身長先生が紹介します。加熱しないのでオメガ3も効率よく補給できますよ。
▼材料（1人分）
ごはん…茶碗1杯分
サバ水煮缶…1/2缶
ミニトマト…3個
キムチ…30g
大葉…2枚
海苔…適量
炒りごま…適量
ポン酢…適量
▼つくり方
1. サバは汁気をきって軽くほぐす。ミニトマトは半分に切る。
2. ごはんにサバ、ミニトマト、キムチをのせ、ちぎった大葉、刻んだ海苔、ごまをふり、ポン酢をかける。
※水菜など、好みの野菜をプラスしてもOK
▼POINT
・体脂肪が多い子どもにはごはんを少し減らし、レタスなどをプラス
・やせている子どもにはゆで卵やベビーチーズ、ごま油をプラス
この書籍の執筆者：田邊 雄 プロフィール
東京神田整形外科クリニック院長。金沢医科大学医学部を卒業後、順天堂大学医学部附属順天堂医院整形外科へ入局。西新宿整形外科・院長職を経て、2020年に東京神田整形外科クリニックを開業。これまでの活動が評価され、『ウォール・ストリート・ジャーナル』にて、「Next Era Leaders(次世代のリーダーたち)」に医師として最年少で選出された。身長治療のスペシャリストとして、YouTubeチャンネルやInstagramなどのSNSでも積極的に発信している。(文:田邊 雄)