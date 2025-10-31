【ラー博】水鶏系の始祖＆タイの予約困難店！ 2025年秋オープンの2店を横浜ガイドが実食リポ
新横浜ラーメン博物館（以下、ラー博）に2025年秋、2つのラーメン店が出店。9月は「ロックンスリー」、10月は「新道らぁ麺」がオープンしました。それぞれの看板メニューを横浜ガイドが実食リポ！（画像は全て試食会にて筆者撮影）
鶏と水のみでうま味を最大限に引き出す製法でつくられる「鶏と水のラーメン」は、ラーメン界隈では「水鶏系」や「鶏水系」と呼ばれています。
「ロックンスリー」では、比内地鶏を中心に全国の地鶏を日替わりでブレンドして使用。その日使用する鶏の銘柄は店内に掲示しています。
鶏のうま味成分が水になじみやすくなり、水の中に溶け出したうま味成分がタンパク質とミネラル成分と反応して、深みのあるコクへと変化する効果があるそうです。
醤油は13種類を使用。ベースとなる非加熱の生揚げ醤油に、発酵や熟成年数の異なる醤油をブレンドし、独自の手法と温度で火入れすることで、深みと香りを引き出しています。
嶋崎さんは空の丼に鶏油を入れた後にタレを加えます。そしてスープと麺、具材を入れ、仕上げに再度、鶏油をかけます。この最後に鶏油をかける、いわゆる“鶏油の後がけ”は嶋崎さんが発祥だそう。今では多くのラーメン店が、この手法を取り入れています。
北海道産の「春よ恋」と「ハルユタカ」をブレンドした小麦粉でつくる中細ストレート麺が、シンプルなスープをさらに引き立てます。
具材はチャーシュー、ネギ、メンマ。チャーシューには2種類の胡椒がかかっているので、スープに混ぜることで味変します。
2人がつくる「新道らぁ麺」は、日本の技とタイの気候・素材を融合させた一杯です。
「新道らぁ麺」の見た目は、オーソドックスな淡麗系ラーメン。しかし、スープを一口すすると、これまでに味わったことのない、重層的な味わいにビックリ！
和風のあさりだしをベースに、タイの食文化を象徴するナンプラー、オイスターソース、そして数種類の生揚げ醤油を絶妙にブレンドした「かえし」と、ムール貝油＆煮干し油の2種類の「香味油」によって、塩とも醤油とも違う、タイの風味を感じられる新たな淡麗系ラーメンになっているといえるでしょう。
北海道・美瑛産の小麦粉「春よ恋」を中心にブレンドした、中細ストレート麺は、うま味がありながらも滑らかで、スープとよくからみます。
オイスターソースと醤油でマリネした「豚肩ロース」と甘めに調理された「豚バラチャーシュー」は、アジア的な味わいでした。
タイ米の「ムール貝ライス」は、仕込みで使ったムール貝をペーストにしたものと酸味のあるタマネギのマリネが添えてあります。かき混ぜて食べても、ラーメンスープを入れて食べてもおいしい、とのこと。「新道らぁ麺」とマッチしますので、ぜひ。
2店舗がオープンしたラー博で、新たなラーメンとの出会いをお楽しみください。
入場料：大人450円、小中高生100円（高校生は写真付き学生証提示で割引）、シニア（65歳以上）100円、小学生未満無料 ※このほか、年間デジタルパス（500円）、年間アナログパス（800円）があります
営業時間：平日 11:00〜21:00、土日祝 10:30〜21:00 ※変動する場合あり
アクセス：JR新横浜駅より徒歩5分、相鉄・東急新横浜線、横浜市営地下鉄 新横浜駅10番出口から徒歩1分
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。
(文:田辺 紫)
