映画に最も近いXウイングはコレかも。

宇宙を舞台にしたSF映画の金字塔といえば『スター・ウォーズ』。見所はたくさんですが、メカや乗り物は今の時代でも斬新なデザインばかり。

もしも現実世界で作られたら、本当に飛ぶのでしょうか？

Xウイングに一歩近付くドローン

反乱同盟軍が使用し、ルーク・スカイウォーカーも乗っていた戦闘機がXウイング。横一文字の両翼が開いてX字型に変形します。

Xウイングは各翼の根本、コックピットの後方に合計4つのエンジンを搭載。この設計だと前方へは高速飛行できそうですが、劇中で見られるような垂直離着陸はできなさそうですよね。

もし現実世界で実現するとしたら、どう設計したら良いのでしょう？ YouTuberのGerman engineerさんが導き出したのは、プロペラを備えたドローンでした。

レッドブルが翼を授けた

今回のXウイング開発のきっかけは、Redbull（レッドブル）が製造したドローンでした。

弾丸のようなフォルムから十字にアームが伸び、それぞれにプロペラがくっついたデザインで、垂直離陸のあとは90度横倒しのまま飛べるんです。横から見れば偶然にもXウイングとソックリなので、German engineerさんはこのレッドブルのドローンから着想を得たのでした。

もし映画のXウイングに忠実な位置にプロペラを搭載すると、パワーが不足します。だからといってデカいプロペラだと不格好。なので、German engineerさんのXウイングは翼の先端にプロペラを搭載しています。レッドブルのドローンとほぼ同じですね。

横倒しで飛ぶには

フライト・コントローラーのモードで、ドローンを横倒しにすることは可能。その後は走行中の自動車から手を出すと空気抵抗が感じられるのと同じ原理で、90度以下には倒れず揚力でポジションを維持できます。さすがに離着陸時は機体を上向きに設置するかたちになりますが、そこはご愛嬌ですね。

Image: MakerWorld

素材の弱さで壊れてしまったり、接続ミスでショートさせたりと、いくつものトラブルを乗り越え、最後はエピソード3で惑星ナブーのシーンを撮影したイタリアのコモ湖で時速200km以上の高速飛行を実現。ロケ地的にもドローンの飛行が成功したことにも、ロマンがありますね。

試してみると分かることがある

映画だからXウイングは、劇中だからこそフワーっと浮かんで飛んでいるように見えますが、本当に実現させるとなると、こうしたドローンに似た動力が必要なことが改めて認識できました。プロペラも機体からなるべく離さないといけないっていうのも発見ですね。

