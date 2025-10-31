¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Ë¾¡²ñ¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Þ¤ß¤ì¤Ë¡ª ¡Ö¤ªÈ©ÌµÅ¨¤½¤¦¡×¡Ö»÷¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¤µ¤ó¤Ï10·î31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î½Ë¾¡²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¤¬¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÍá¤Ó¤ë»Ñ
ºå¿À¤òÇË¤ê5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿Æ±¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢30Æü¤Ë½Ë¾¡²ñ¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¼Â»Ü¡£¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤µ¤ó¤Ï¡¢µåÃÄ¸ø¼°¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿½Ë¾¡²ñÃæ·Ñ¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Ý¡¼¥ÈÃæ¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¼¡¡¹¤È¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¤µ¤ó¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Þ¤ß¤ì¤Î¹¬¤»¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤µ¤ó¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤â¤ªÈ©ÌµÅ¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö½Ë¾¡²ñ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡°ìÀ¸¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Áª¼ê¤ÎÊý¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ÞËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò¤«¤±¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ä¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¥¾¡µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¿ô³«ºÅÆ±¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÍ¥¾¡µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏµÇ°¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¥Û¡¼¥¯¥¹²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÎÂ£Äè¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È»³Ê¬¤±´ë²è¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤ä¥Û¡¼¥¯¥¹TV¤Ç¤âµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Í¥¾¡¤Î´î¤Ó¤òÉý¹¤¯³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
