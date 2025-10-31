¡Ö¤É¤¦¤·¤¿!?¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê»Ñ¡Ä¡×¿Íµ¤½÷Í¥¤ÈÅÅ·âº§¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¡Ä¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëà¾×·âÅªá¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡Ö¤¤¤ä¡Ä°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë¡×
¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤Ë¾è¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ
¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î·ëº§¤«¤é7Ç¯¡Ä¡£ÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡¢46ºÐ¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾×·âÅª¤Ê»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖMOSS¡×¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖMOSS STUDIO¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖV6¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¹ÅÄ¹ä¡£¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤Ë¾è¤ê¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¼ã¡¹¤·¤¯¤Æ¥ï¥¤¥ë¥É¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤·¤¿¡©¡×¡ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ê»Ñ¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¹ä¤¯¤ó°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤ÏV6ºßÀÒ»þ¤Î2018Ç¯¤Ë½÷Í¥¤ÎµÜÂô¤ê¤¨¤È·ëº§¡£21Ç¯¤ËV6¤¬²ò»¶¤·»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡£ºÊ¤ÎµÜÂô¤È¶¦¤Ë¿·»öÌ³½ê¡ÖMOSS¡×¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£