現在、公式戦で145連勝中。三重県四日市市出身のレスリング藤波朱理選手（21）が大学卒業後の進路を発表しました。

10月30日、東京都内の記者会見場にスーツ姿で現れた藤波朱理選手。

（藤波朱理選手）

「こんなに多く（先輩社員）の方が集まってくださると思っていなくて、すごく、試合より緊張しています」



来年4月、半導体商社のレスターに入社することを発表しました。

藤波選手はこれまで53キロ級で活躍し、数々のタイトルを手にした“無敗の女王”。



一方、レスターは会長兼CEOが競技経験者で、中学2年生からの連勝記録を伸ばし続けながら、さらなる高みを目指す藤波選手に共感し、正社員での採用を決めたということです。



（藤波朱理選手）

「今後は階級を上げて57キロ級でのアジア大会優勝、ロサンゼルスオリンピックでの優勝を目標に、レスターと共に挑んでいきたい」