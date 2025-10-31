10月31日はハロウィーンです。新潟市内の入浴施設には、お風呂でハロウィーンを楽しむ“恐怖のハロウィーン風呂”が登場しました。

ハロウィーンの仮装をしたスタッフたちがお出迎えしてくれたのは、新潟市秋葉区の入浴施設・花の湯館。



【訪れた人】

「すごく力が入ったイベントで、楽しみにしていた」



【訪れた人】

「特別感があって来たいと思えるのでいいと思う」





いまや国民的イベントとなったハロウィーン。木枯らしの吹く秋の新潟を盛り上げようと、お風呂でハロウィーンが楽しめる、その名も“恐怖のハロウィーン風呂”を開催。その目玉は、まるで本物のような見た目の『目玉型入浴剤ゼリー』。この入浴剤はスタッフの手作り。見た目は怖いですが、コラーゲン入りで肌にはとても優しいそうです。【訪れた人】「いい感じ。プリンみたい。徐々に徐々に溶けていく」【訪れた人】「いいね。香りがいい」【訪れた人】「おもしろいなと思って。最初は何かなと思った。こういうところも、ただ一人静かに入るよりは、こういうのを楽しみながら入るのもいい」さらに恐怖感じさせる演出がコラーゲン入りの『血の雨シャワー』。本来は女湯限定ですが、今回は特別に体験させてもらいました【記者リポート】「血のシャワーということでゾッとしますが、肌はしっとりとしています」様々な恐怖演出でハロウィーンを十分に感じることができました。【花の湯館 星野沙弥香マネジャー】「花の湯館は、だいたいいつも何かにぎやかなイベントをやっているので、あそこに行けば何かおもしろいことやっているというふうに、皆さんに来て楽しんでいただけたらと思う」毎年パワーアップする恐怖のハロウィーン風呂に来年も期待です。