¸µµð¿Í¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬£ÖÊó¹ð¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ª¥Ï¥ó¥Ç¥£¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¡Í¥¾¡¡Á¡×¡¡½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÎòÂåÌ¾Áª¼ê¥º¥é¥ê¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¸µµ¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡¡µð¿Í£Ï£Â¤Î½ïÊý¹Ì°ì»á¤¬£³£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡Á¡¡º£Æü¤ÏÄ¹Åè´ÆÆÄ¤È¿Æ¸ò¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿ÃÓËÜ¥µ¥ó¼çºÅ¤Î¥³¥ó¥Ú¡ÚÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ò¼Å¤Ö²ñ¡Û¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤Èµ¤·¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ª¥Ï¥ó¥Ç¥£¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¡Í¥¾¡¡Á¡¡Éû¾Þ¤ÎÄ¹ÅèÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Î¤ª¼Ì¿¿¡×¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¤Ïµð¿Í£Ï£Â¤Ç¸µ£Ä£å£Î£Á´ÆÆÄ¤ÎÃæÈªÀ¶»á¤ä¡¢¸µ¹Åç¡¢µð¿Íº¸ÏÓ¤ÎÀî¸ýÏÂµ×»á¡¢¸µµð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¸µÌÚÂç²ð»á¤é±ýÇ¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤¬¡£½ïÊý»á¤¬ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ø¥Ù¥¹¥°¥í¡Ù¤ÏËèÅÙ¤Î¼Ä¥µ¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸µµð¿Í¤Î¼ÄÄÍÏÂÅµ»á¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡ÖÎòÂå¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Í¡£³§¤µ¤ó¸µµ¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤µ¤Ã¤¹¤¬¡¢¥ß¥é¥¯¥ë¥Ü¡¼¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£