イベント多き１週間も、きょうは週末控えて小動き ドル円１５４円台前半＝ロンドン為替概況



ロンドン市場は、小幅の値動き。今週は一連の主要中銀政策金利発表、米大手ＩＴ企業決算、そしてＡＰＥＣ会議を中心とした政治日程など盛りだくさんの１週間だった。しかし、きょうは一連のイベントをほぼ終えて、週末と月末を控えたタイミングとなっている。相場疲れもあるのか、各市場とも動意薄になっているようだ。ドル円は東京市場で下に往って来いとなったあと、ロンドン時間には154.41付近までの上昇にとどまった。前日高値にはわずかに届かず、その後は154円付近での揉み合いになっている。クロス円も同様に円安の動きは一服。ユーロ円は178円台前半、ポンド円は202円台前半で推移している。英秋季予算案を見据えて、ポンド売り・ユーロ買いのフローが根強いが、値幅は限定的。ドル指数も小動き。ユーロドルは1.15台後半での揉み合い。ポンドドルは1.31台後半から前半に軟化も大台割れには至らず。



ドル円は154円台前半での取引。東京午前に153.65付近まで下押しされた。片山財務相の円安けん制発言に反応していた。しかし、売りは続かず、ロンドン序盤には再び154.41付近まで買われた。わずかに前日高値には届かず、足元では154円台前半で揉み合っている。



ユーロドルは1.15台後半での取引。これまでのレンジは1.1555から1.1577までの22ポイントにとどまっており、模様眺めムードが広がっている。ユーロ円はドル円とともに動き、177.84付近まで売られたあと、178.56付近まで買われた。足元では178円台前半と前日終値付近で推移している。対ポンドでは連日ユーロは堅調に推移している。



ポンドドルは1.31台前半での取引。東京午前の1.3151付近を高値に上値重く推移している。足元では安値を1.3110台まで広げた。ポンド円は202円台での上下動。202.19付近を安値に202.92付近まで上昇も、再び安値付近に押し戻されている。ユーロポンドは0.8793から0.8814まで上昇、根強いポンド売り圧力が観測されている。１１月２６日の英秋季予算案をにらんだポンド売りが続いている。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

外部サイト