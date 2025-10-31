『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Blessing Moment-の公開ゲネプロが31日に行われました。ゲネプロの前には初日前会見が行われ、「Valkyrie」、「Ra*bits」のキャストが公演への意気込みを語りました。



7年ぶりの本公演を前に斎宮宗役の山崎さんは‟今回はみんなで話し合って、どういうシーンにしたいのか煮詰めていったので、各々の推進力を感じて、一人一人が個々に力を付けて7年ぶりに戻ってきたからその力があるのかなと思いました。”と微笑みました。







仁兎なずな役の大崎捺希さんは‟7年ぶりで喜びもありますし、僕自身もみんなも成長している気がする。何より大輝が楽しそうにはっちゃけてくれて、「Ra*bits」が踊っていると（猪野）広樹くんはニコニコ見てくれているです。仲いいでしょ？ハッピーハロウィン”と笑わせながら、稽古の様子を明かしました。





また会見では「あんさんぶるスターズ」の声優陣と行われた「Ra*bits会」の話も。大崎さんは‟（声優陣が）「スタフォニ」の稽古中で、僕たちも稽古中でお互い頑張ろうねって話をしました。”、真白友也役の宮崎湧さんは‟なずなに焦点を当てたお話が多くて、僕らではやっぱりその角度からの考えがなかった感情を植え込んでいただいたので、その部分もリンクして板の上に出てくるかなと思います。”と声優陣から刺激をもらった様子。









続けて「Valkyrie会をしてみたいか？」と質問が出ると、影片みか役の猪野広樹さんは‟やるならフランスまで行って格式を上げないとですね”とぽつり。山崎さんは以前、斎宮宗の声優を務めている高橋広樹さんと話をしたようで、‟不躾ながら「僕の斎宮宗どうやったらいいですかね？」って番組上でラフな感じで聞いたら、（高橋さんから）「もう君が思うようにやりたまえ」を言ってもらって、胸を張って本日に至ります。”と明かし、‟芝居をしているときは格式が高いけど、いざ会ってみると並みよりも格式が低くて、それぐらいフランクに接してもらいました”と明かしました。





