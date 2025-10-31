既婚者でも、魅力的な女性がいるとつい惹かれてしまうようです。しかし、それが思わぬ展開になることもあるようで……。今回は、既婚者男性が部下に告白をしたらセクハラだと訴えられた話をご紹介いたします。

部下にセクハラ扱いされた

「職場の部下がどう考えても俺に好意がある感じで接してきたので、妻がいる身ですが『君のことが好きだ』と告白をしました。不倫なんていけないとわかっていたけど、気持ちを止められなかったんですよね。既婚者でもモテてしまう自分は罪な男だな、と思いつつ彼女の返事を聞くために飲みに誘いました。すると彼女は、ドタキャン。きっと返事に困っているのだろうと考え、翌週再び飲みに誘いました。

すると彼女は『あの、これってセクハラですよね？』『奥さんいるのに告白とか気持ち悪いんですけど』『上に報告していいですか？』と言われてあ然……。てっきり俺のことを好きだと思っていたのに。その後、上司に厳重注意されました」（体験者：40代 男性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 部下が自分のことを好きだなんて、勘違いもはなはだしいですよね。しかも、既婚者なのに浮ついた気持ちがあることも許せません。セクハラやパワハラの一歩手前なので、勘違いはくれぐれも気をつけてもらいたいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。