今夏のインターハイで初優勝を果たした鳥取城北高校が属する鳥取県では10月31日から予選がスタート。11月2日、3日にかけて上位4チームによる決勝リーグを行い、上位3校がウインターカップ本戦へコマを進める。

強豪ひしめく京都府では予選トーナメントを勝ち上がったベスト4、東山高校、京都精華学園高校、洛南高校、府立鳥羽高校による決勝リーグを実施。1位、2位チームがウインターカップの出場権を獲得する。夏の四国総体を香川の尽誠学園高校が制したことにより、同県から2チームがウインターカップへ出場。尽誠学園、県立丸亀、県立高松工芸、県立高松商業によりリーグに戦を行い、上位2校が本戦出場を決める。

優勝候補の福岡大学附属大濠高校はすでに決勝リーグで2位以内を獲得したため、すでに本戦出場の切符を獲得。夏の県総体決勝で涙をのんだ福岡第一高校も2位以内が確定しており出場権は獲得しているが、冬の本番を前に優勝候補が激突、福大大濠vs福岡第一は11月3日に行われる。

1日から3日にかけてウインターカップ男子の決勝と決勝リーグ最終戦が開催される25府県は以下の通り。

▼今週末にウインターカップ予選最終戦が開催される25府県



岩手県 11月2日（日）決勝



福島県 11月1日（土）決勝：県立福島商業 vs 福島東稜



群馬県 11月3日（月）決勝：桐生第一 vs 樹徳／前橋育英 vs 新島学園



埼玉県 11月1日（土）決勝：正智深谷 vs 埼玉栄 ※ともに出場権獲得



山梨県 11月2日（日）決勝：山梨学院 vs 自然学園／日本航空 vs 県立日川



新潟県 11月1日（土）決勝：帝京長岡 vs 開志国際 ※ともに出場権獲得済



富山県 11月2日（日）決勝：県立富山商業 vs 県立高岡商業／県立高岡工芸 vs 高岡第一



福井県 11月1日（土）決勝：北陸 vs 県立福井商業



愛知県 11月3日（月）決勝：中部大学第一 vs 愛知工業大学名電／岡崎城西 v s桜丘



三重県 11月2日（日）決勝：四日市メリノール学院 vs 海星／県立四日市工業 vs 県立津工業



京都府 11月3日（月）決勝リーグ：東山、府立鳥羽、京都精華学園、洛南 ※上位2校が本戦出場



兵庫県 11月2日（日）決勝：報徳学園 vs 三田松聖／彩星工科 vs 育英



和歌山県 11月2日（日）決勝：初芝橋本 vs 県立和歌山工業／県立和歌山北 vs 高野山



鳥取県 11月3日（月）決勝リーグ：予選トーナメント上位4チームによる決勝リーグを実施。1～3位までが本戦出場



岡山県 11月2日（日）決勝：岡山商科大学附属 vs 岡山学芸館／関西 vs 岡山理科大学附属



広島県 11月2日（日）決勝：県立広島皆実 vs 広島県瀬戸内



山口県 11月2日（日）決勝：県立宇部工業 vs 聖光／県立豊浦 vs 誠英



徳島県 11月3日（月）決勝：県立城東 vs 徳島市立／つるぎ vs 県立海部



香川県 11月3日（月）決勝リーグ：尽誠学園、県立丸亀、県立高松工芸、県立高松商業がリーグ戦を実施、上位2校が本戦出場



愛媛県 11月2日（日）決勝：新田 vs 松山学院／県立松山工業 vs 帝京第五



福岡県 11月3日（月）決勝リーグ：福岡大学附属大濠 vs 福岡第一※ともに出場権獲得済／東福岡 vs 星琳



佐賀県 11月2日（日）決勝：県立佐賀北 vs 県立佐賀東



熊本県 11月2日（日）決勝：九州学院 vs 東海大学付属星翔／慶誠 vs 県立熊本工業



大分県 11月3日（月）決勝：柳ヶ浦 vs 別府溝部学園



宮崎県 11月3日（月）決勝：県立宮崎工業 vs 県立佐土原／県立小林 vs 延岡学園

【動画】ウインターカップ2024男子ハイライト