（近畿日本鉄道・原恭社長）

「本日、近鉄初の本格的なレストラン列車を運行することを発表します」

【写真を見る】近鉄が「食」をテーマにした観光列車運行へ “伊勢志摩サミットのディナー”担当シェフがフレンチのコースを監修 伊勢志摩観光の起爆剤となるか

近鉄が、きょう10月31日に発表したのは「食」をテーマにした新たな観光列車。青のボディに金色のラインがアクセント。近鉄名古屋駅を出発すると、停車駅は三重県の伊勢市駅、宇治山田駅、五十鈴川駅、鳥羽駅、鵜方駅、そして終点は賢島駅。約2時間半で結びます。

その名は…





（近鉄・原社長）「Les Saveurs（レ・サヴール）志摩と命名しました」「サヴール」とは、「味」「風味」をあらわすフランス語で、コンセプトは「美食が誘う、優雅な列車旅」本格フレンチを楽しめる旅を演出します。4両編成で、全体で50席を配置。本格フレンチコースをテーブル席で楽しめたり、プライベート空間を確保した1人席と2人席もあります。

こちらは、1号車と2号車で提供される「フレンチ膳」。三重県産の食材をふんだんに使った、彩りあるフレンチを木箱に詰め込んだもので、近鉄・都ホテルズが監修します。

そして…フレンチコースは、監修が志摩観光ホテル総料理長の樋口宏江さんです。

“伊勢志摩サミットのディナー”担当シェフが監修するフレンチコース

きょう31日、メニューの一つビーフシチューを試食させて頂きました。



（藤井竜太郎記者）

「お肉がとても柔らかいです。口いっぱいに上品なうまみが広がります」

樋口総料理長は、2016年の「伊勢志摩サミット」で、世界のトップが口にしたディナーを任されたことでも知られる「フレンチのスペシャリスト」です。



（志摩観光ホテル・樋口宏江総料理長）

「サミットでも会議をしながらという部分で制約がありながらも、最大限お楽しみいただけるように（工夫した）。列車の中でも動く環境で、最大限お客さまにお楽しみいただけるように、温かい料理、冷たい料理、工夫をこらして用意している」



（近鉄・深井滋雄取締役）

Q.乗車料金は？

「フレンチのコースが乗車料金も含めて2万円台後半。フレンチ膳で1万円台後半を検討している」

特急「ひのとり」車両チームが内装について熱く議論

「至高の料理」とともに、列車内のこだわりも…



「角度が付き過ぎた気も…。ずるっとなる」



私たちは、車両に見立てたスペースで行われたスタッフ会議に密着。すると…列車内を快適空間にすべく、いすの背もたれの高さや、肘掛けの角度なども熱く議論…。

（GKインダストリアルデザイン・朝倉重紱社長）

「レストランを、そのまま鉄道の中に持ってくればいいということでは、決してない」



内装と外装のデザインは、名古屋と大阪を結び人気車両となっている特急「ひのとり」の車両デザインを担当したチームです。



（GKインダストリアルデザイン・朝倉社長）

「ナイフとフォークを持って、ちょっと前かがみの姿勢で座る。食べ終わると、鉄道なのでゆっくりと後ろによりかかって車窓を見る、両方うまくいく椅子ということで、苦労して検討した」

伊勢志摩地域の観光の起爆剤となるか

これまでのノウハウを結集した「Les Saveurs（レ・サヴール）志摩」。



近鉄は、この列車に約7億5000万円を投資します。



（近鉄・原社長）

「首都圏のお客さまには、伊勢志摩の認知度がまだ低いので、そこを上げたい。（首都圏から）お客さまを呼び込みたい」



名古屋～伊勢志摩間の近鉄・特急列車の利用人数は、まだコロナ禍前の状況に戻っていません。

賢島駅のある志摩市も、観光客獲得には苦戦。



（志摩市観光経済部・出口みさと部長）

「志摩市の認知度が低いところに、一つ課題があると感じている。列車名に志摩という文字を付けていただいたことに感激している。大きな期待をしている」



こうした現状を打開できるか、「Les Saveurs（レ・サヴール）志摩」は、来年秋の運行開始です。