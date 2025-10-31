ケツメイシが、最新オリジナルアルバム『ケツノポリス14』の発売と全国アリーナツアーの開催、今回の2つの発表のために新たに撮り下ろしたアーティスト写真をオフィシャルHP・SNSで公開した。

今回のオリジナルアルバム『ケツノポリス14』は2026年1月28日に発売となり、本日配信となった新曲「我が者達よ」のリリックビデオをケツメイシ公式YouTubeチャンネルでプレミア公開にて解禁した直後に、重大なお知らせとしてメンバー3名が出演した映像で初解禁された。約2年ぶりのオリジナルアルバムとなる同作は、CD+DVD、CD+Blu-ray、CDの全3形態でリリースされる。

収録楽曲は、本日配信リリースした「わがままな大人達＝我が者達」に贈る、ケツメイシの新たなメッセージソング「我が者達よ」と、6月に同時配信リリースした、パーティーソング「君とレゲエにテキられて」と、“あの頃の夏”の思い出を彷彿とさせる「海岸線サイダー」の、2025年にリリースした楽曲3曲に加えて、2024年4月に配信された「泣いても笑って」と新曲10曲を含む全14曲の収録が予定されている。DVD、Blu-rayには豪華特典映像も収録予定となる。

また、オフィシャルHP・SNSでの公開に先んじて、本日18時にファンクラブ「CLUBケツメイシ」で解禁した全国アリーナツアー開催もプレミア公開直後のコメント映像でメンバー3名が言及し、一般公開された。ツアータイトルは、＜ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメンCAMP 2026＞で、こちらも約2年ぶりに開催される全国アリーナツアーとなり、2026年4月4日の香川公演を皮切りに、全国11都市全17公演規模で開催される。

◾️デジタルシングル「我が者達よ」

2025年10月31日（金）リリース

配信：https://ketsumeishi.lnk.to/Wagamono ◆キャンペーン詳細

キャンペーン期間内にApple Music / Spotifyで、ライブラリ追加の事前予約「Pre-add」 / 「Pre-save」または配信開始後のライブラリ追加していただいた方全員に大蔵がイラストを手掛けた「我が者達よ」待ち受け画像をプレゼント。

実施期間：2025年10月23日（木）18:00〜11月10日（月）23:59

▶Pre-add/Pre-save（ライブラリ追加） https://avex.ffm.to/ktm_wagamono

※上記専用URLよりライブラリ追加後、待ち受け画像のダウンロード画面が表示されます。各配信サービスで直接ライブラリ追加された場合は待ち受け画像の表示ができませんので、必ず上記専用URLよりアクセスしてください。

※アクセス集中により繋がりづらくなる可能性があります。万が一繋がりづらい場合は、しばらく時間を置いてからアクセスしていただくよう、お願い申し上げます。

※ダウンロード画面は1度しか表示されません。必ず表示中に画像の保存を行ってください。保存を行わず画面を閉じてしまった場合の補償は行いませんのでご注意ください。

※待ち受け画像のデザインはApple Music / Spotifyで共通です。 ▲特典画像 キャンペーンに関するお問い合わせ先

エイベックス・カスタマーサポート：https://ssl.avexnet.or.jp/form/ask/avexportal/

営業時間／11:00〜18:00（土日祝除く）

※メールは24時間承っておりますが、 ご対応は営業時間内に順次とさせて頂きます。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

◾️アルバム『ケツノポリス14』

2026年1月28日（水）

予約：https://ketsumeishi.lnk.to/ketsuno_p14_AL ◆商品形態

・CD+DVD

価格：5,060円（税込）品番：AVCD-63842/B

・CD+Blu-ray

価格：5,500円（税込）品番：AVCD-63843/B

・CD

価格：3,960円（税込）品番：AVCD-63844 ◆収録内容

＜CD＞

・我が者達よ

・君とレゲエにテキられて

・海岸線サイダー

・泣いても笑って

他10曲予定

＜DVD/Blu-ray＞

豪華特典映像収録予定 ◆ショップ別購入特典

『ケツノポリス14』3形態いずれか1商品をご購入ごとに1点プレゼント！

※絵柄は後日公開いたします。

※特典は先着となりますので、ご予約・ご購入の際には必ず店頭でご確認ください。 ・セブンネットショッピング：オリジナルステンレスプレート

※直径14cmサイズ

さらに、11月14日（金）23:59までにご予約いただいた方は、プレートを収納できる「巾着袋」を追加でプレゼント！ ・上記以外のCDショップ/ECサイト（一部を除く）：ケツノボールペン

※前作『ケツノポリス13』特典の色違い・別絵柄を予定しております。

※全国のCDショップ/ECサイト先着予約・購入特典は一部取り扱いのない店舗や受付が終了となっているECサイトがございますので、ご購入の際に必ずご確認ください。

※オリジナル特典を実施している上記「★」店舗にてご予約・ご購入の商品は、ケツノボールペンの付与対象外となります。ご了承ください。